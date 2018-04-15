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Almanya: “Suriye’de savaşı bitirmek için uluslararası çabayı zorlayacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 12:04 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’deki savaş konusunda aldığı kararları tekrar tekrar veto etmesinden dolayı Rusya’yı eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Heika Maas, Suriye’de kalıcı bir barışın sağlanması için yeni bir uluslararası çaba başlatma konusunda Fransa’ya katılacaklarını söyledi.Almanya Başbakanı Heika Maas, Suriye’ye karşı koordineli batılı hava saldırısının ardından atılacak adımları tartışmak için Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’li yetkililerin bugün Londra’da toplanacağını söyledi.Heika Maas, Cumartesi günü Bürksil’de toplanan NATO konseyi tarafından da bir inisiyatifin tartışıldığına vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’deki savaş konusunda aldığı kararları tekrar tekrar veto etmesinden dolayı Rusya’yı eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Heika Maas, Suriye’de kalıcı bir barışın sağlanması için yeni bir uluslararası çaba başlatma konusunda Fransa’ya katılacaklarını söyledi.
Almanya Başbakanı Heika Maas, Suriye’ye karşı koordineli batılı hava saldırısının ardından atılacak adımları tartışmak için Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’li yetkililerin bugün Londra’da toplanacağını söyledi.
Heika Maas, Cumartesi günü Bürksil’de toplanan NATO konseyi tarafından da bir inisiyatifin tartışıldığına vurgu yaptı. Heika Maas, Avurap Birliği Dışişleri Bakanlarının pazartesi günü Suriye’deki krize yönelik daha somut tedbirler alınmasını tartışacaklarını söyledi.
Almanya Şansöylesi Angela Merkel’in koalison hükumetinin küçük ortağı orta Sosyal Demok Partinin üyesi olan Heika Maas, siyasi sürece yeni momentum sağlayacak nüfuzlu bir milletlerarası forum oluşturmak için Fransa ile birlikte çalışacaklarını söyledi.
Kimyasal silah kullanması sebebiyle Suriye’yi cezalandırmak için hava saldırısı yapan ülkelere katılmamasına rağmen Almanya bu harekatı gerekli ve uygun olduğunu belirterek desteklemişti.
Maas, Suriye’deki 7 yıllık savaşı bitirmek ve kalan kimyevi silah stoklarını imha etmek için Almanya’nın diplomatik vasıtaları kullanacağını söyledi.
Maas, Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için geçici bir hükümetin kurulması, anayasa reformu ve seçimlerin ilk kilometre taşı olacağını söyledi. Almanya Başbakanı Merkel’in ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’nin Rusya’yı eliştirmelerini tekrarlayan Maas, bu konuda yapıcı bir tavır takınması sebebiyle Rusa ile ilişkilerini yükselteceklerini söyledi. Maas, hoşumuza gitse de gitmesi de siyasi sürecin Rusya’sız başarılı olmayacağını ifade etti.
Almanya, gaz ihtiyacının üçte birini Rusya’dan sağlıyor.

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