Almanya’da büyük koalisyon anlaşması imzalandı

Almanya’da 14 Mart’ta göreve başlayacak olan büyük koalisyon (GroKo) hükümetinde yer alacak partiler tarafından 177 sayfalık anlaşma imzalandı. Anlaşmanın imzalanması ile yeni kabinenin bakanları belli oldu.

24 Eylül 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerin ardından altı ay geçtikten sonra kurulan yeni büyük koalisyon (GroKo) hükümetinin kabinesinde Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Angela Merkel, dördüncü kez Almanya başbakanı olma unvanını kazandı. Yeni hükümette başbakan yardımcılığı görevini SPD’nin geçici Genel Başkanı Olaf Scholz, müstakbel Genel Başkan Andrea Nahles yapacak. Sigmar Gabriel’den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini mevcut kabinedeki Adalet Bakanı Heiko Maas üstlenecek.

Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Hubertus Heil’ın Çalışma Bakanı, mevcut kabinede Aile Bakanı olan Katarina Barley’in de Adalet Bakanı olarak görev yapacağı açıklandı. Aile Bakanlığı koltuğuna Berlin’in Neukölnn ilçe Belediye Başkanı Franziska Giffey getirilirken, Maliye Bakanlığını şu an geçici genel başkan olarak görev yapan Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz üstlenecek. Çevre Bakanlığı görevine ise partinin Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Svenja Schulze getirildi.

Yeni kabinede Hıristiyan Birlik’ten Ursula von der Leyen (CDU) Savunma Bakanı, Jens Spahn (CDU) Sağlık Bakanı, Peter Altmeier (CDU) Ekonomi Bakanı, Julia Klöckner (CDU) Tarım Bakanı, Anja Karliczek (CDU) Eğitim Bakanı, CSU lideri Horst Seehofer İçişleri Bakanı, Andreas Scheuer (CSU) ise Ulaştırma Bakanı olacak. CSU’lu Gerd Müller Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı olarak görevine devam edecek. Dorothee Br (CSU) Başbakanlığa bağlı Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı olacak. Monika Grütters (CDU) Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmaya devam ederken, Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığına Annette Widmann-Mauz (CDU) getirilecek. Helge Braun ise Başbakanlık Dairesi Başkanlığını yürütecek.