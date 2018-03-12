HABER

Almanya’da büyük koalisyon anlaşması imzalandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 17:13 | Son Güncelleme

Almanya’da 14 Mart’ta göreve başlayacak olan büyük koalisyon (GroKo) hükümetinde yer alacak partiler tarafından 177 sayfalık anlaşma imzalandı.

Almanya’da 14 Mart’ta göreve başlayacak olan büyük koalisyon (GroKo) hükümetinde yer alacak partiler tarafından 177 sayfalık anlaşma imzalandı. Anlaşmanın imzalanması ile yeni kabinenin bakanları belli oldu.
24 Eylül 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerin ardından altı ay geçtikten sonra kurulan yeni büyük koalisyon (GroKo) hükümetinin kabinesinde Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Angela Merkel, dördüncü kez Almanya başbakanı olma unvanını kazandı. Yeni hükümette başbakan yardımcılığı görevini SPD’nin geçici Genel Başkanı Olaf Scholz, müstakbel Genel Başkan Andrea Nahles yapacak. Sigmar Gabriel’den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini mevcut kabinedeki Adalet Bakanı Heiko Maas üstlenecek.
Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Hubertus Heil’ın Çalışma Bakanı, mevcut kabinede Aile Bakanı olan Katarina Barley’in de Adalet Bakanı olarak görev yapacağı açıklandı. Aile Bakanlığı koltuğuna Berlin’in Neukölnn ilçe Belediye Başkanı Franziska Giffey getirilirken, Maliye Bakanlığını şu an geçici genel başkan olarak görev yapan Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz üstlenecek. Çevre Bakanlığı görevine ise partinin Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Svenja Schulze getirildi.
Yeni kabinede Hıristiyan Birlik’ten Ursula von der Leyen (CDU) Savunma Bakanı, Jens Spahn (CDU) Sağlık Bakanı, Peter Altmeier (CDU) Ekonomi Bakanı, Julia Klöckner (CDU) Tarım Bakanı, Anja Karliczek (CDU) Eğitim Bakanı, CSU lideri Horst Seehofer İçişleri Bakanı, Andreas Scheuer (CSU) ise Ulaştırma Bakanı olacak. CSU’lu Gerd Müller Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı olarak görevine devam edecek. Dorothee Br (CSU) Başbakanlığa bağlı Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı olacak. Monika Grütters (CDU) Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmaya devam ederken, Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığına Annette Widmann-Mauz (CDU) getirilecek. Helge Braun ise Başbakanlık Dairesi Başkanlığını yürütecek.

Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

Çamyar: “AK Parti milletin partisidir”

Çamyar: “AK Parti milletin partisidir”

Ürdün Kralı ve Filistin Devlet Başkanı Amman’da bir araya geldi

Ürdün Kralı ve Filistin Devlet Başkanı Amman’da bir araya geldi

Meclis'te Afrin kavgası!

Meclis'te Afrin kavgası!

General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de 

General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de 

Ercik: "Millete efendi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldik"

Ercik: "Millete efendi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldik"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.