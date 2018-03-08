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Almanya’da ırkçı Tafel’e karşı SOFRA Derneği kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 23:18 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti (KRV) Essen şehrinde yabancı vatandaşlara gıda yardımında bulunmayacağını açıklayan Alman Tafel adlı derneğin “ırkçı” uygulamasına karşı, Türkler tarafından Sofra Derneği kuruldu.Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilen kuruluş toplantısında açıklama yapan, dernek üyeleri Sofra Derneği’nin din, dil ve ırk gözetmeksizin yardım yapmayı hedeflediğini belirtti.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti (KRV) Essen şehrinde yabancı vatandaşlara gıda yardımında bulunmayacağını açıklayan Alman Tafel adlı derneğin “ırkçı” uygulamasına karşı, Türkler tarafından Sofra Derneği kuruldu.
Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilen kuruluş toplantısında açıklama yapan, dernek üyeleri Sofra Derneği’nin din, dil ve ırk gözetmeksizin yardım yapmayı hedeflediğini belirtti. Kuruluş toplantısı sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
“Çok geç kalınmış bir projeyi hayata geçirmek için toplandık ve SOFRA adındaki derneğimizi 11 kuruluş üyesi ile resmen kurmuş bulunmaktayız. Essen kentindeki Alman yardım kuruluşu Tafel geçtiğimiz günlerde skandal bir karara imza atarak, artık yabancı vatandaşlara gıda yardımında bulunmayı bırakacaklarını ve bu yardımların sadece Alman vatandaşı olan yerli halka yapılacağını duyurmuştu. Şimdiye kadar Avrupa’da çeşitlilikten en çok faydalanan, zenginliğinin büyük bir kısmını yabancılara borçlu olan Almanya’da böyle bir karar alınması ve bazı kısımların bunu desteklemesi bizleri derinden üzmüştür. İşin daha da üzücü yanı, Avrupa’nın en zengin ülkesi olan Almanya’da, milyonlarca insanın fakirlik sınırının altında yaşayıp, gıda yardımına muhtaç bırakılmasıdır ve bu insanların ucuza ya da bedavaya gıda alabilmek izdihamlar yaşanmasına neden olmalarıdır. Bu bağlamda Almanya’da yaşayan Türkler olarak, yardım derneğimiz "SOFRA e.V." adında bir dernek kurmaya karar vermiş bulunuyoruz. Son zamanlarda Alman medyasının ettiği iddiaların tersine, derneğimiz kesinlikle ne siyasi bir amaca, nede belli bir ırka hizmet için değil, Almanya’da yaşayan tüm insanlara dil, din, ırk, köken ayrımı yapmadan hizmet etmek için çabalayacaktır. Bu yardımları gerçekleştirebilmek için ilk adım olarak Almanya’da faaliyet gösteren Türk dernek, parti ve kuruluşlara yazılı davette bulunduk ve yakın zamanda cevapların geleceğini umuyoruz. Davetimizi kabul eden ve bizimle çalışacak olan kuruluşları web sitemizden takip edebilirsiniz. Bunun haricinde derneğimizin amacına ulaşabilmesi için ve biz yabancılarında bir güç olduğunu gösterebilmek için tüm iş adamlarını, market ve restoran sahiplerinin derneğimize yardımda bulunmalarını temenni ediyor ve bu hayırlı işte herkesin bir payı olmasını ümit ediyoruz.”
Derneğin yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; Nevin Toy-Unkel ( Birinci başkan ), Halil Ertem ( İkinci başkan ), Uğur Karadağ ( Basın sorumlusu ), Seyhan Alakuş ( Muhasip ) yönetim kurulu üyeleri; Yasemin Yazıcı, Tülay Ertem, Canan İlbay, Mehmet Tuntaş, Birol Sanık, Ali Aslan ve Muhammet Bozkurt şeklinde oluştu. Derneğin ilk üyeleri ise Bünyamin Yılmaz (16) ve Şükrü Cömert.

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