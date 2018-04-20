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Almanya’da yasadışı sığınma hakkı onaylama skandalı: 6 şüpheli gözaltında

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

Almanya’nın Bremen şehrinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) eski üst düzey bir çalışanı, iki bine yakın yasa dışı sığınma hakkını onayladığı için gözaltına alındı.Almanya’nın Bremen şehrinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) eski üst düzey bir çalışanın, iki bine yakın yasa dışı sığınma hakkını onayladığı için gözaltına alındığını bildirildi.

Almanya’da yasadışı sığınma hakkı onaylama skandalı: 6 şüpheli gözaltında

Almanya’nın Bremen şehrinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) eski üst düzey bir çalışanı, iki bine yakın yasa dışı sığınma hakkını onayladığı için gözaltına alındı.
Almanya’nın Bremen şehrinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) eski üst düzey bir çalışanın, iki bine yakın yasa dışı sığınma hakkını onayladığı için gözaltına alındığını bildirildi. Yolsuzluk skandalı Federal Hükümet tarafından da doğrulandı. BAMF eski üst düzey çalışanının çoğunluğu Suriyeli Yezidiler olmak üzere, kanun dışı sığınma hakkı verdiği ve bunun yanı sıra, iltica prosedüründe çok sayıda başka yasal ihlal söz konusu olduğu ifade edildi. Savcılık sözcüsü, soruşturmanın geniş bir şekilde devam ettiğini ifade ederken, eski üst düzey BAMF çalışanının, sığınmacıları yönlendiren bir aracının ve sığınmacıları sistematik olarak getirmiş gibi görünen üç avukatla işbirliği yaptığı belirtiliyor. Üç avukat ve bir tercüman da dahil olmak üzere toplam altı şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde de aramalar yapıldı. Söz konusu soruşturmanın birkaç aydır devam ettiği ifade edildi.

“Federal hükümet soruşturmayı bekliyor”
Federal Hükümet, soruşturmada çok ciddi şüpheler görüyoruz açıklamasını yaptı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise yaptığı açıklamada, savcılığın araştırmasından sonra, o zaman olası siyasi sonuçlardan söz edilebileceğini vurguladı. Yolsuzluk soruşturması, 2013 ve 2017 yılı arasını kapsıyor.

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