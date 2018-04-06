Almanya’daki büyük koalisyon hükümeti ortaklarına yaramadı

Genel seçimlerin ardından 171 gün sonra kurulan Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki büyük koalisyon hükümeti koalisyon ortaklarına yaramadı. Sosyal Demokrat Parti SPD 6 bin üye kaybederken, anketlere Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde bir oy kaybı yaşayarak yüzde 32’ye gerilediler. Koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından Deutschland Trent tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında Almanlar büyük koalisyon hükümetinin ilk ayına olumlu not vermedi.

Büyük Koalisyon hükümetinde görev alan İçişleri Bakanı Horst Seehofer yüzde 39 oranında olumlu oy alırken, Sağlık Bbakanı Jens Spahn yüzde 26 oranında beğeniliyor. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen olumlu oy oranı yüzde 40 olurken, Çalışma Bakanı Hubertus Heil beğeni oranı yüzde 25.

Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ancak yüzde 26 oranında beğeni toplayabilirken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın oranı ise yüzde 43 oldu. Maliye Bakanı Olaf Scholz’un beğeni oranı yüzde 49 olurken, Başbakan Merkel’e olumlu görenlerin oranı ise yüzde 57 ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’ın oranı yüzde 55 olarak belirlendi.