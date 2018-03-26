Almanya’dan Carles Puigdemont açıklaması

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un (55) Almanya-Danimarka sınırında gözaltına alınmasının ardından, Almanya’ya sığınma talebi gündeme gelmişti. Alman hükümet sözcüsü konuyla ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Carles Puigdemont’un İspanya’ya iadesiyle ilgili sürecin "Alman kanunları ve Avrupa genelinde çıkarılan tutuklama emirleri konusundaki yasal şartlar" uyarınca ele alındığını açıkladı. Hükümet sözcüsü Seibert, İspanya’nın hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu demokratik bir ülke olduğunu ve Katalan sorununun sadece İspanya hukuku ve anayasası çerçevesinde çözülebileceği kanısını taşıdıklarını yönünde görüşlerinin değişmediğini belirtti. Alman hükümeti, gözaltındaki Katalan lider Puigdemont’un İspanya’ya iade edilip edilmeyeceğine dair kararın bölgesel mahkemelerin elinde olduğunu belirtti.

"Karar uzun sürebilir"

Bugün Almanya’da hakim karşısına çıkacak Puigdemont’un Schleswig kasabasındaki Yüksek Bölgesel Mahkeme’deki eyalet savcılığı sözcüsü ise Puigdemont’un iade edilip edilmeyeceğine dair kararın bu hafta çıkmasının zor olduğunu belirterek, kararın 3 Nisan’a kadar sürecek olan Paskalya bayramından önce verilmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.