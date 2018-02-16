Almanya’dan Deniz Yücel açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Deniz Yücel’in serbest kalmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Merkel, Deniz Yücel’in serbest kalmasına ilişkin Berlin’de yaptığı açıklamada "Herkes gibi ben de sevindim" dedi. Zor bir yılı geride bırakan Yücel’in eşi ve ailesi adına da mutlu olduğunu kaydeden Merkel, 44 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılması konusundaki çabalarından ötürü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e teşekkür etti.
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, gazeteci Deniz Yücel’in tahliyesine ilişkin, "Bugün hepimiz için güzel bir gün. Türk hükümetine sürecin hızlandırılması konusundaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Alman Bakan, özellikle mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na da teşekkürlerini iletti. Gabriel, Bu zor konuda Dışişleri Bakanlığı’na duyduğu güvenden ötürü Almanya Başbakanı Angela Merkel’e de teşekkür etti. Bakan Gabriel, Yücel’in "çok yakında" Türkiye’den ayrılabileceğini söyledi.
Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da, Yücel’in serbest kalmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bakan, "Bu muhteşem bir haber" dedi. Maas, "Deniz Yücel’in hapishanede geçirdiği her gün çok fazlaydı" dedi.
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