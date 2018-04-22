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Almanya’dan Rusya açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 22:40 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya ile Rusya’nın daha yakın birliktelikler kurması gerektiğini söyledi.Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Rusya ile Almanya’nın ilişkilerinin daha sıkı olması gerektiğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya ile Rusya’nın daha yakın birliktelikler kurması gerektiğini söyledi.
Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Rusya ile Almanya’nın ilişkilerinin daha sıkı olması gerektiğini söyledi. Bakan Leyen, Rusya’nın Batı ülkeleri ile yaşadığı krizin sebebini “Rusya’nın Batılı ülkelere güvenmemesi ve kendisine bir düşman araması” olarak yorumladı. Alman Bakan, Rusya’nın Kırım ile yaşadığı problemler, Donbass’ta yaşanan çatışmalar ve özelikle Suriye’deki gelişmelerin ülkenin dış ilişkilerinin gelişmesinin önünde büyük engel arz ettiğini belirtti.
Rusya’nın Belarus’un başkenti Minsk’te, 11-12 Şubat 2015 tarihinde, Ukrayna’nın doğusundaki sivil savaşın çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa arasında yapılan Minsk Anlaşması’na bağlı kalması gerektiğini kaydeden Leyen, “Batı’nın da birlik ve güç için Rusya ile diyalog kurmaya hazır olması gerek” şeklinde konuştu.

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