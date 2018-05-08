Almanya'nın Avrupa Bakanı Michael Roth: AB kapıyı kapatmamalıdır

İstanbul (DHA) - 'Zor Zamanlarda Türkiye Avrupa Dostluğu' konulu konferansa katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorumlusu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti. Roth,"Türkiye'nin ve Türklerin dostu olarak açıkça şunu söylüyorum; AB, kapıyı kapatmamalıdır" dedi. İstanbul Kültür Üniversitesi, (İKÜ) Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği 'Zor Zamanlarda Türkiye-Avrupa Dostluğu' başlıklı konferansın konuşmacısı, iki günlük ziyaret için Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorumlusu Devlet Bakanı Michael Roth oldu. "ORTAK MENFAATLERİN SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEM TAŞIYOR" Konuşmasında Türkiye'nin, AB sürecini değerlendiren Roth, "Türkiye şu anda kendisini nerede konumlandırıyor, buna bakmak gerekiyor. 1949 yılından beri Türkiye, Avrupa Konseyi'nde bulunuyor. 1952 yılından beri ise Türkiye NATO üyesi. Bence en zor ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinin en önemli kısmı AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerdir. Elbette AB ile Türkiye çok iyi ortaklardır. Bunu ekonomik veriler de bize gösteriyor. AB, şu sıralar Türkiye'nin en önemli ticari partneridir. Burada ortak menfaatler var ve bunların sürdürülmesi iki ülke içinde önem taşıyor" diye konuştu.

"TERÖR KARŞISINDA VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK İÇİN ORTAK ÇABA GÖSTERMELİYİZ" AB'nin Türkiye işbirliğini sürdürmekte ortak bir çıkar gördüğünü vurgulayan Roth, "Böylece ortak sorunlarda, mesela terörizmde beraber hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye, AB ülkeleri arasında maalesef en çok terörden kayıp vermiş ülkedir. Birçok Alman bunu, ancak Ocak 2017 'de Berlin'de Brandenburg Kapısı'nın Türk bayrağıyla süslendiği zaman anladı. Buradaki amaç, İstanbul'daki Reina Gece Kulübü'ne yapılan hunharca saldırıyı kınamaktı. Bizlerin, vatandaşlarımızı ve bu özgürlükçü toplum modelini gözü kör olmuş teröristlere karşı korumak için ortak çaba göstermemiz gerekiyor. Bu konuda mutabık olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "AB, MÜLTECİLERE YARDIM İÇİN TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR EURO VERMELİ" Suriyeli mültecilere birlikte yardım etmek gerektiğini dile getiren Michael Roth, "Türkiye'de 3 buçuk milyon mülteci bulunuyor. Ülkeniz, bu insani krizini üstesinden gelebilmek için ve Suriye savaşının yaralarını sarmak adına en büyük görevlerinden birini üstlendi. Bu yükü beraber yüklenmeliyiz. Çünkü bu tek bir ülkenin sorunu değil. AB, bundan dolayı da Türkiye'de bulunan mültecilere yardım için 3 milyar Euro vermeli diye düşünüyorum. Yerinden, yurdundan edilenlere yardım etmeliyiz. Önceliğimiz, nihai olarak Suriye'de barışı sağlamak" dedi.