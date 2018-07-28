AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Almanya'nın dünü faşizmdi, ırkçılıktı, Nazicilikti. Bugün de o Nazi ruhunu tekrar Mesut Özil üzerinden bir kez daha gösteriyorlar." dedi.

Çalık, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Dilek Mahallesi'nde yaptırılan Mesut Özil Spor Kompleksi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu esere ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in isminin verilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Almanya'nın Nazi ruhunu her daim yaşattığına dikkat çeken Çalık, ırkçılıktan hiç çekinmeden bu davranışı yıllarca devam ettirdiklerini ifade etti.

Çalık, Almanya'nın ırkçılık tutumunu Türklere, Müslümanlara karşı bir kez daha gösterdiğini kaydederek, "Mesut Özil, yerli ve milli olduğunu, kendisine yapılan ırkçı saldırılara karşı gösterdiği tavırla bir kez daha göstermiştir. Siyasi tarihinde ırkçılık ve faşizmde çığır açmış, kendi soyundan olmayanları insan yerine koymayan bir toplumun Mesut kardeşimize yapmış olduğu tavrı asla ve asla kabul etmiyoruz. Yapılan tavırdan şaşırdık mı? Şaşırmadık. Bu Almanya'ya yakıştı mı? Bence yakıştı. Almanya'nın dünü faşizmdi, ırkçılıktı, Nazicilikti. Bugün de o Nazi ruhunu tekrar Mesut Özil üzerinden bir kez daha gösteriyorlar." diye konuştu.