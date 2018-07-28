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"Almanya'nın dünü faşizmdi, ırkçılıktı, Nazicilikti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 20:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Almanya'nın dünü faşizmdi, ırkçılıktı, Nazicilikti. Bugün de o Nazi ruhunu tekrar Mesut Özil üzerinden bir kez daha gösteriyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Almanya'nın dünü faşizmdi, ırkçılıktı, Nazicilikti. Bugün de o Nazi ruhunu tekrar Mesut Özil üzerinden bir kez daha gösteriyorlar." dedi.

Çalık, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Dilek Mahallesi'nde yaptırılan Mesut Özil Spor Kompleksi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu esere ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in isminin verilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Almanya'nın Nazi ruhunu her daim yaşattığına dikkat çeken Çalık, ırkçılıktan hiç çekinmeden bu davranışı yıllarca devam ettirdiklerini ifade etti.

Çalık, Almanya'nın ırkçılık tutumunu Türklere, Müslümanlara karşı bir kez daha gösterdiğini kaydederek, "Mesut Özil, yerli ve milli olduğunu, kendisine yapılan ırkçı saldırılara karşı gösterdiği tavırla bir kez daha göstermiştir. Siyasi tarihinde ırkçılık ve faşizmde çığır açmış, kendi soyundan olmayanları insan yerine koymayan bir toplumun Mesut kardeşimize yapmış olduğu tavrı asla ve asla kabul etmiyoruz. Yapılan tavırdan şaşırdık mı? Şaşırmadık. Bu Almanya'ya yakıştı mı? Bence yakıştı. Almanya'nın dünü faşizmdi, ırkçılıktı, Nazicilikti. Bugün de o Nazi ruhunu tekrar Mesut Özil üzerinden bir kez daha gösteriyorlar." diye konuştu.

Kendilerinin her zaman Malatya'nın ve ülkenin hizmetinde olduklarını söyleyen Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz bunları yaparken diğer siyasi partilerin nelerle uğraştığını biliyorsunuz. Onlar kendilerine genel başkan seçmek üzere delegelerini seçmeye, imzalarını toplamaya ya da toplamamaya devam etsin. Ama biz 24 Haziran'ın hemen ertesinde sizlere hizmet etmeye devam ettik. Bugün de devam ediyoruz, Allah nasip ederse yarın da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Çalık, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte spor kompleksinin açılışını yaptı.

Açılışın ardından kompleksin içerisinde yer alan halı sahada milletvekilleri kaleye şut çekti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Almanya Malatya Mesut Özil

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