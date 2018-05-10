MELTEM ÖZTÜRK - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Partiye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil." diye değerlendirdi.
Bozdağ, AA muhabirinin, İYİ Partiye geçen milletvekillerinin CHP'ye dönmesine ilişkin sorusu üzerine, "Niye gittiler, niye geri döndüler? Neden ağlaya ağlaya gönderildi, neden şimdi tekrar gülerek geri döndürüldü?" diye sordu.
Bunu giden milletvekillerinin de kamuoyunun da anlayamadığını belirten Bozdağ, bu milletvekillerinin giderken de şimdi de CHP'li olduğunu, bir şeyin değişmediğini bildirdi. Bozdağ, "Madem giderken CHP'liydiniz, geldiniz yine CHP'lisiniz, öyleyse neden böyle bir halt ettiniz? Herkes merak ediyor. " ifadesini kullandı.
-"Ağlata ağlata gönderdi"
Bunu Türk demokrasi tarihinde Güneş Motel'den daha büyük bir kara leke, siyasal ahlaksızlık olarak nitelendiren Bozdağ, şöyle devam etti:
"Orada milletvekilleri pazarlık yaptılar, kendileri gittiler. Ama burada bir partinin genel başkanı, kendi milletvekillerini başka bir partiye ağlata ağlata gönderdi, ağlata ağlata teslim etti. Şimdi geri alıyor. Bu insan onuru, haysiyeti, şerefiyle bağdaşır bir şey değil."
Bozdağ, milletvekillerinin, milletin temsilcisi olduğuna, özgür iradeleriyle parlamentoda faaliyette bulunduğuna işaret etti. Bozdağ, ağzından demokrasiyi düşürmeyen, "Biz özgürlükçüyüz, demokratız, daha çok demokrasi" diyen CHP Genel Başkanı ve yönetiminin, CHP'deki bu tek adam yönetimini, diktatöryal yaklaşımı izah etmesi gerektiğini belirtti.
-"Kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil"
"Madem demokrasi var, neden zorla bu milletvekillerini partinizden ağlata ağlata gönderdiniz?" sorusunu yönelten Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu, CHP'de demokrasinin olmadığını, tek adamlığın ve Kılıçdaroğlu diktatörlüğünün hakim olduğunu çok net gösteriyor. Diktatör emretti, 'istifa edeceksiniz, falan partiye geçeceksiniz' dedi, emri alan köleler, -vekiller demiyorum- 'emredersiniz, dediğiniz yere geçtim.' dedi. Demek ki şimdi 'evinize dönün' diye yeni bir talimat verdi. Yine 'emredersiniz' diyerek, döndüler. Demokrasi tarihimizin en kara lekesini, bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline, bu kara lekeyi sürdünüz. Şimdi bugün milletvekillerinin alnından öperek geri aldığını görüyoruz. Ama öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değildir. Bu kara leke, hem vekillerin kendilerinde hem torunlarının hayatında da bir kara leke olarak görülecektir. "
Bozdağ, "Genel Başkan'ın sattığı, kiraya verdiği, kirli operasyonunda kullandığı, ağlattığı, köle muamelesini şeref kabul etmiş vekiller" şeklinde pek çok yakıştırmalar yapılacağını belirterek, bugün milletvekillerinin alnından öpmenin, onların lekesini ortadan kaldırmayacağını söyledi.
-"Kuklacı mı?"
Bütün bunların, milletin gözü önünde olduğunu ve bir senaryonun sahnelendiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Hep beraber gördük. Şimdi bu senaryonun gerçek senaristi acaba Kılıçdaroğlu mu yoksa Kılıçdaroğlu'nun da ipini elinde tutan başka birileri mi var, onlar mı bu senaryoyu ortaya koydu? Kılıçdaroğlu, Karagöz- Hacivat gibi, arkada değneği elinde tutanların, sözlerini tekrarlayan bir kuklacı mı burada? Onu da bilemiyoruz, zaman gösterecek. Çünkü biz demokrasi tarihimizde görüyoruz ki ne olursa olsun bir zaman sonra perde kalkıyor, gerçekler kendini dünya aleme gösteriyor. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var. Burada da perde arkası aralanacaktır. Türk milleti, yazılan senaryonun bir tiyatro sahnesinde ortaya konulduğunu, gözleriyle seyretti, olup bitenleri kulaklarıyla dinledi. Eminim ki bunların hepsiyle ilgili kanaatini, 24 Haziran’da sandıkta ifade edecektir. Ama bu kara lekeyi demokrasi tarihimizden kimse silemeyecektir. CHP'ye, CHP'li vekillere, büyük bir utancı yaşattılar. Demokrasi tarihine de Güneş Motel'den sonra daha büyük bir rezalet, kepazelik örneğini ortaya koydular."
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü
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