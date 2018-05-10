MELTEM ÖZTÜRK - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Partiye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil." diye değerlendirdi.

Bozdağ, AA muhabirinin, İYİ Partiye geçen milletvekillerinin CHP'ye dönmesine ilişkin sorusu üzerine, "Niye gittiler, niye geri döndüler? Neden ağlaya ağlaya gönderildi, neden şimdi tekrar gülerek geri döndürüldü?" diye sordu.

Bunu giden milletvekillerinin de kamuoyunun da anlayamadığını belirten Bozdağ, bu milletvekillerinin giderken de şimdi de CHP'li olduğunu, bir şeyin değişmediğini bildirdi. Bozdağ, "Madem giderken CHP'liydiniz, geldiniz yine CHP'lisiniz, öyleyse neden böyle bir halt ettiniz? Herkes merak ediyor. " ifadesini kullandı.

-"Ağlata ağlata gönderdi"

Bunu Türk demokrasi tarihinde Güneş Motel'den daha büyük bir kara leke, siyasal ahlaksızlık olarak nitelendiren Bozdağ, şöyle devam etti: