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"ALO 170" hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 12:52 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 2016 ve 2017'de "ALO 170" hattı ile çözüm bulunan başvuru sayısının 33 milyon 619 bin olduğunu kaydetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2016 ve 2017'de "ALO 170" hattı ile çözüm bulan başvuru sayısının 33 milyon 619 bin olduğunu bildirdi.

Sarıeroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtladı.

ALO 170 Çağrı Merkezi'ne 2016'da 16 milyon 58 bin 136, 2017'de ise 17 milyon 613 bin 803 adet çağrı geldiğini belirten Sarıeroğlu, 2016 ve 2017'de "ALO 170" hattı ile 33 milyon 619 bin 184 başvuruya çözüm bulunduğunu kaydetti.

Sarıeroğlu, ilk aramada çözüme kavuşturulamamış başvuruların, bakanlığın ilgili birimlerince sonuçlandırıldığını ifade etti.

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