Alparslan Türkeş Akhisar’da anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 21. yıl dönümünde Manisa’nın Akhisar ilçesinde anıldı.
MHP Akhisar İlçe Teşkilatı lokal binası önünde gerçekleşen törende, vatandaşlara gün boyu lokma hayrında bulunuldu. Duaların okunduğu programda konuşan MHP Akhisar İlçe Başkan Vekili Halil Öksüz, ebediyete irtihalinin 21. yılında merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’i dualarla, özlemle andıklarını, rahmet ve minnet Fatihalarla yad ettiklerini belirtti. Lokma hayrına, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve Başkan Yardımcıları Ömer İşçi ile Latif Çakmak ve meclis üyeleri, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, partili ve çok sayında vatandaş katıldı.
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