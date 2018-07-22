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Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2018 09:53 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 24 Haziran seçimlerinde, yaptığı çalışmaların bazılarında 'kapıdan kovulduğunu' söyledi.

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuşan Alpay Özalan, 24 Haziran seçimlerinde, yaptığı çalışmalardan bazılarında kapıdan kovulduğunu söyledi.

Alpay, ziyaretler kapsamında, Karşıyaka'da bir ayakkabı dükkanına girdiğini söylerken, dükkan sahibi kadının, "Lütfen dışarı çıkar mısınız?" dediğini ifade etti. Alpay, "Kovuldum resmen" diye belirtti.

Alpay Özalan ile yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

"- Seçim çalışmaları nasıl gitti? İlginç şeyler yaşadınız mı?

  • Genel başkanımız 'Sahalara iniyoruz' dediğinde önce şaşırdım, bu benim bildiğim sahalardan farklıydı... Çime hakimim ama beton zemin nasıldı? Samimi bir insanımdır, bunu da karşımdakine hissettiririm. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Muhalefet partisinde kemikleşmiş guruplar vardır İzmir'de, onların içine bile girdim. Hatta oradan oy bile aldım. Ama kapılardan kovulduğum da oldu.

- Aaaa nasıl?

  • Karşıyaka'da esnaf gezintisi yapıyorduk. Bir ayakkabı dükkanı vardı, kadın bir işletmecisi vardı, içeri girdim, AK Parti milletvekili adayı olduğumu söyledim. 'Lütfen dışarı çıkar mısınız?' dedi. Küçük bir şok. İlk kez böyle bir şey yaşıyordum. Gülümsedim, 'Çok hoş bir hanımsınız, modern birisiniz, keşke böyle olmasaydı' deyip broşürlerimi bıraktım, çıktım. O dükkanın önünde fotoğraf çektirdim, ilk kez kovulduğum yerin önünde bir hatıram olsun istedim. Kovuldum resmen!"

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ak parti izmir Alpay Özalan

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