Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuşan Alpay Özalan, 24 Haziran seçimlerinde, yaptığı çalışmalardan bazılarında kapıdan kovulduğunu söyledi.

Alpay, ziyaretler kapsamında, Karşıyaka'da bir ayakkabı dükkanına girdiğini söylerken, dükkan sahibi kadının, "Lütfen dışarı çıkar mısınız?" dediğini ifade etti. Alpay, "Kovuldum resmen" diye belirtti.

Alpay Özalan ile yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:



"- Seçim çalışmaları nasıl gitti? İlginç şeyler yaşadınız mı?



Genel başkanımız 'Sahalara iniyoruz' dediğinde önce şaşırdım, bu benim bildiğim sahalardan farklıydı... Çime hakimim ama beton zemin nasıldı? Samimi bir insanımdır, bunu da karşımdakine hissettiririm. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Muhalefet partisinde kemikleşmiş guruplar vardır İzmir'de, onların içine bile girdim. Hatta oradan oy bile aldım. Ama kapılardan kovulduğum da oldu.

- Aaaa nasıl?