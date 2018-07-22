Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuşan Alpay Özalan, 24 Haziran seçimlerinde, yaptığı çalışmalardan bazılarında kapıdan kovulduğunu söyledi.
Alpay, ziyaretler kapsamında, Karşıyaka'da bir ayakkabı dükkanına girdiğini söylerken, dükkan sahibi kadının, "Lütfen dışarı çıkar mısınız?" dediğini ifade etti. Alpay, "Kovuldum resmen" diye belirtti.
Alpay Özalan ile yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:
"- Seçim çalışmaları nasıl gitti? İlginç şeyler yaşadınız mı?
- Aaaa nasıl?
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