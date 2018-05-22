Alpay Özalan'ın adaylığına tepki

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, teknik direktör Alpay Özalan'ın AK Parti'den 2'nci bölge 2'nci sıradan milletveki adayı gösterilmesine tepki duyan aday adayı İsmail Sarı, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Sarı, sosyal medya hesabından, 'Bir topçu tepeden inme gelip, davası için yıllarını veren tüm teşkilattaki arkadaşları yok sayarak listenin en ön sırasına yazılıyor' paylaşımında bulundu.

AK Parti’de kurucu il sekreterliği, il yöneticiliği, Bayraklı ilçe başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçiminde Bayraklı’dan belediye başkan adayı gösterilen; ancak kazanamayan İsmail Sarı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için 2'nci bölgeden milletvekili aday adayı olsa da listeye giremedi. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partiden istifa etmediğini; ancak aktif siyaseti bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

'16 yıldır birlikte çalıştığım AK Parti teşkilatındaki dava arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Siyasi hayatım boyunca her zaman yanımda olan Bayraklılı can dostlarıma ve tüm halkımıza verdikleri destek için şükranlarımı sunarım. Şunu çok iyi anladım. Verilen onca emeğin hiçbir önemi yok. Bir topçu tepeden inme gelip, davası için yıllarını veren tüm teşkilattaki arkadaşları yok sayarak listenin en ön sırasına yazılıyor. Artık aktif siyaseti bırakıyorum. Haklarınızı helal edin. Benden yana helal olsun.'

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