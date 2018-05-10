Alt komisyon raporunu tamamladı

Raporun, muhalefet şerhi konulmadan yazıldığına da dikkati çeken Kaynarca, "(Kadın) başlığında özel tüm problemlerin çözüm önerilerinde ortak akılla ve imza ile muhalefet şerhi olmadan raporu çıkartabildik." diye konuştu.

Komisyon çalışması devam ederken kanunlaşan düzenlemeler olduğunu anımsatan Kaynarca, yurt dışında boşanıp da Türkiye'de tekrar boşanma davası açmak durumunda kalanların sorununun çözüldüğünü aktardı.

Kaynarca, bu şekilde Türkiye'de yaklaşık 10 binden fazla davanın, açılmadan çözüme kavuşturulduğunu da sözlerine ekledi.

- "Burada siyasi mülahaza olmaz"

İsmail Kahraman ise komisyon raporundan çok memnun kaldığını belirterek, "Muhtevası itibarıyla da fevkalade. Bir de karşı oy olmaması da güzel." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, şöyle devam etti:

"Bu konu, parti konusu değil, milletin konusudur. Burada siyasi mülahaza olmaz. Öyle konular geliyor ki gene milli, gene herkesi ilgilendiren konular, siyasetin olmaması gereken konular ama altına illa 2 kişi, 3 kişi bir karşı oy yazıyorlar. Niye? Partisi ayrı. Parti diye bir şey yok. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilleri olarak göreve geldiniz ve bir çalışma yaptınız. Dolayısıyla karşı görüşler diye bir şey yok çünkü görüşler dercedilir. Bu çok hoşuma gitti."

