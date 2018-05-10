Alt komisyon raporunu tamamladı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşı Olan ve Vatandaşlıktan İzinle Çıkmış Kadınların ve Ailelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Alt Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.
Kahraman, Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve bazı komisyon üyelerini kabul etti.
Kaynarca, TBMM Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabulde yaptığı konuşmada, yurt içi ve dışında 17 toplantı, iki ayrı çalışma sonucunda rapor yazdıklarını aktararak, yaklaşık 6-7 bakanlığı ilgilendiren alanda çözümler üretecek çalışmalar yapıldığını söyledi.
Komisyon raporunda kanun teklifi ve önerilerine de yer verildiğini dile getiren Kaynarca, ilgili bakanlıklarla görüşerek önerilerini ileteceklerini kaydetti.
Raporun, muhalefet şerhi konulmadan yazıldığına da dikkati çeken Kaynarca, "(Kadın) başlığında özel tüm problemlerin çözüm önerilerinde ortak akılla ve imza ile muhalefet şerhi olmadan raporu çıkartabildik." diye konuştu.
Komisyon çalışması devam ederken kanunlaşan düzenlemeler olduğunu anımsatan Kaynarca, yurt dışında boşanıp da Türkiye'de tekrar boşanma davası açmak durumunda kalanların sorununun çözüldüğünü aktardı.
Kaynarca, bu şekilde Türkiye'de yaklaşık 10 binden fazla davanın, açılmadan çözüme kavuşturulduğunu da sözlerine ekledi.
- "Burada siyasi mülahaza olmaz"
İsmail Kahraman ise komisyon raporundan çok memnun kaldığını belirterek, "Muhtevası itibarıyla da fevkalade. Bir de karşı oy olmaması da güzel." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Kahraman, şöyle devam etti:
"Bu konu, parti konusu değil, milletin konusudur. Burada siyasi mülahaza olmaz. Öyle konular geliyor ki gene milli, gene herkesi ilgilendiren konular, siyasetin olmaması gereken konular ama altına illa 2 kişi, 3 kişi bir karşı oy yazıyorlar. Niye? Partisi ayrı. Parti diye bir şey yok. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilleri olarak göreve geldiniz ve bir çalışma yaptınız. Dolayısıyla karşı görüşler diye bir şey yok çünkü görüşler dercedilir. Bu çok hoşuma gitti."
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