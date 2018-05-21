Altan Tan'ın kardeşi de SP'den aday gösterildi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekiliyken, 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için Saadet Partisi'nden (SP) İstanbul milletvekili adayı gösterilen Altan Tan'ın kardeşi Alaaddin Tan da SP'den Diyarbakır milletvekili adayı gösterildi.
HDP'den bugün istifa ederek, SP İstanbul 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Altan Tan'ın kardeşi Alaadin Tan da SP'den Diyarbakır 4'üncü sıra milletvekili adayı oldu. SP tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulan listede, Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı ise Anavatan Partisi (ANAP) ve Refah Partisi eski milletvekili Seyit Haşim Haşimi oldu. SP Batman'dan da AK Parti eski milletvekili Faris Özdemir'i 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterdi.
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