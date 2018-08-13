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Altun: "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 00:08 | Son Güncelleme

Altun: "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir."


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