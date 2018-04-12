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Altunbaş yeni yapılan çok amaçlı spor salonunu gezdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Beşirli Tenis Kompleksi’nde yapımı tamamlanan ve hafta sonu kapılarını Trabzon’un hizmetine açacak olan Çok Amaçlı Spor Salonu’ndaki çalışmaları inceledi.Başkan Altunbaş, 3 bin 500 seyirci kapasiteli Çok Amaçlı Spor Salonu’nu Trabzon’a kazandırdıklarını belirterek salonla ilgili bilgiler verdi.

Altunbaş yeni yapılan çok amaçlı spor salonunu gezdi

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Beşirli Tenis Kompleksi’nde yapımı tamamlanan ve hafta sonu kapılarını Trabzon’un hizmetine açacak olan Çok Amaçlı Spor Salonu’ndaki çalışmaları inceledi.
Başkan Altunbaş, 3 bin 500 seyirci kapasiteli Çok Amaçlı Spor Salonu’nu Trabzon’a kazandırdıklarını belirterek salonla ilgili bilgiler verdi. Salonunun 7 bin 760 m2’lik bir alana inşa edildiğini söyleyen Altunbaş, “Salon 42x27m boyutlarında. Salonda hentbol ve voleybol sporunun yanısıra tenis, karate, tekvando, judo, güreş, boks, eskrim sporları yapılabilecek” dedi.
Salonun Avrupa standartlarında yapıldığını belirten Altunbaş, salonda tüm ulusal ve uluslararası müsabaka ve organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini, Trabzon’da birçok kulüp ve sporcuya hizmet vermeye bu hafta itibariyle başlayacağını belirtti.

Bakan Soylu geliyor
Salonun 15 Nisan Pazar günü AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Kongresi’yle birlikte kapılarını açacağını söyleyen Altunbaş, “Gençliğe ve spora hizmet edecek olan bir eser ortaya kondu. Pazar günü İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleşecek İl Gençlik Kolları Kongresi ile de resmen açılmış olacak. Hem bu güzel spor kompleksinin açılışını hem de kongreyi bir arada gerçekleştirmiş olacağız. Avrupa standartlarındaki bu tesis Trabzon’umuza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Spor kulüplerimize ve sporcularımıza yeni salonda nice başarılar temenni ediyorum. Salonun yapımında emeği geçen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak başta olmak üzere tüm herkese şükranlarımı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Altunbaş yeni yapılan çok amaçlı spor salonunu gezdi

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