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"Amaç esnaf ile rekabet değil dar gelirliye yardım etmek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Emin olun pırıl pırıl etler... Yarım kiloluk kıyma 14.5 lira, yarım kiloluk kuşbaşı 15.5 lira" - "Amaç hiçbir zaman esnaf ile rekabet etmek değil, dar gelirli vatandaşlarımıza şu aziz günde yardım etmek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, market zincirlerinde yarım kiloluk kıymanın 14.5, kuşbaşının ise 15.5 liraya satışının yapıldığını belirterek, "Amaç hiçbir zaman esnaf ile rekabet etmek değil, dar gelirli vatandaşlarımıza şu aziz günde yardım etmek." dedi.

Bakan Fakıbaba, Bozova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet edip, talep ve sorunlarını dinledi.

Bir market zincirinin şubesine giren Fakıbaba, et reyonundaki etleri ve fiyatlarını inceledi.

Fakıbaba, burada yaptığı açıklamada, dar gelirli ailelerin ete ulaşması için Türkiye'nin her yerinde market zincirleri vasıtasıyla uygun fiyatlı et satışı yapıldığını söyledi.

Gittiği bölgelerde marketlerde et fiyatlarını kontrol ettiğini belirten Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Bozova ilçesinde de acaba etin durumu nasıldır diye markete uğruyorum, etleri kontrol ediyorum, bakıyorum. Emin olun pırıl pırıl etler... Yarım kiloluk kıyma 14.5 lira, yarım kiloluk kuşbaşı 15.5 lira. Yani hiç farkı olmayan pırıl pırıl etler. Gerçekten biz bunu 15 binin üzerinde noktalarda satışa sunmuşuz. Amaç hiçbir zaman esnaf ile rekabet etmek değil dar gelirli vatandaşlarımıza şu aziz günde yardım etmek. Ben göreve geldikten 2 ay sonra başladı bu proje inşallah hep devam edecektir."

Bakan Fakıbaba, daha sonra Yaslıca ve Yaylak mahallelerinde ziyaretlerini sürdürdü.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba bozova ilçesi et fiyatı gıda kırmızı et

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