HABER

"Amacımız yapıcı muhalefet yapmak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Bizim amacımız kavga ya da kirli siyaset değil, tamamen ülkemizin ve Ordu'muzun faydasına olacak çalışmalar yapmak olacaktır. Amacımız yapıcı muhalefet yapmak. Bunun da sözünü tüm halkımıza veriyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim amacımız kavga ya da kirli siyaset değil, tamamen ülkemizin ve Ordu'muzun faydasına olacak çalışmalar yapmak olacaktır. Amacımız yapıcı muhalefet yapmak. Bunun da sözünü tüm halkımıza veriyoruz." dedi.

Torun, CHP'den Ordu milletvekili seçilen Mustafa Adıgüzel ile partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Sandıktan çıkan sonuca saygı duyduklarını ancak 24 Haziran seçimleri öncesi adil bir yarış olmadığını ileri süren Torun, "OHAL koşullarında Türkiye seçime gitti. Birileri devletin bütün imkanlarını kullandı. Bu noktada maalesef haksız bir seçim yarışı ile karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Seçmenin CHP'ye ana muhalefet partisi görevini yeniden verdiğini belirten Torun, seçim sürecinde kendilerine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Torun, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatandaşların hizmetinde olacaklarına işaret ederek, "Üzerimize düşen ne varsa elimizden geleni yapacağız. Önceliğimiz iktidar partisi tarafından verilen vaatlerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek olacak." ifadesini kullandı.

Mecliste Ordu'yu iki milletvekili olarak daha güçlü şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Dolayısıyla bundan sonra Ordu'yu ve Orduluların hakkını daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Bizim amacımız kavga ya da kirli siyaset değil, tamamen ülkemizin ve Ordu'muzun faydasına olacak çalışmalar yapmak olacaktır. Amacımız yapıcı muhalefet yapmak. Bunun da sözünü tüm halkımıza veriyoruz."

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
CHP'nin Karabük'te ilk milletvekili sevinciCHP'nin Karabük'te ilk milletvekili sevinci
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ordu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

İlginizi Çekebilir

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar

Erdoğan konvoyunu durdurup çocuklara oyuncak dağıttı

Erdoğan konvoyunu durdurup çocuklara oyuncak dağıttı

Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'

Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.