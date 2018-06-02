"Bazıları çıkmış 'efendim oyun birini oraya verin, öbürünü oraya verin, ikisi aynı yere gidiyor.' Aman ha, ikisi aynı yere gitmiyor. Eğer parlamentoda Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanı olduğu AK Parti'nin çoğunluğu olmazsa Tayyip Bey'in elini ayağını cumhurbaşkanlığında bağlamış oluruz. Onu cumhurbaşkanı seçeriz, elini ayağını bağlarız, ondan sonra hadi yönet Türkiye'yi. Nasıl yönetecek? Cumhurbaşkanımızın elini ayağını bağlatmak istiyor birileri. 'Bak cumhurbaşkanına engel olamayız' diyorlar, anketler gösteriyor. Merkel bile anladı, daveti peşin yaptı. Cumhurbaşkanı kim belli ama 'hiç olmazsa parlamentoda Tayyip Bey'e çoğunluk vermeyelim, elini ayağını bağlayalım ve orada onu perişan edelim' diyorlar."

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bazıları çıkmış 'efendim oyun birini oraya verin, öbürünü oraya verin, ikisi aynı yere gidiyor.' Aman ha, ikisi aynı yere gitmiyor. Eğer parlamentoda Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanı olduğu AK Parti'nin çoğunluğu olmazsa Tayyip Bey'in elini ayağını cumhurbaşkanlığında bağlamış oluruz. Onu cumhurbaşkanı seçeriz elini ayağını bağlarız, ondan sonra hadi yönet Türkiye'yi. Nasıl yönetecek?" dedi.

Bozdağ, AK Partili olduğunu iddia eden birinin "Ben böyle yapacağım" demesine inanılmaması gerektiğini, o kişinin bugüne kadar AK Parti'ye bir tane bile oy vermemiş olabileceğini, vatandaşları aldatmak için bu tarz şeylerin dillendirildiğini belirtti.

Milletin iradesini olumsuz etkilemek için herkesin elinden geleni yaptığına dikkati çeken Bozdağ, sadece cumhurbaşkanı adaylarının değil, başka çevrelerin de seçmenin iradesini etkilemek için uğraştığını ifade etti.

Bozdağ, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları herkesin gördüğünü, seçimler yaklaştıkça bunların daha da arttığını dile getirdi.

"Bu milleti aldatamayacaksınız" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar kendi oyunlarında tuş olacaklardır. Çünkü bu milleti oyuna getirmek, oyunlarla milletin oyunu değiştirmek mümkün değildir. Milletimizin her bir ferdi kendinden oy talebi bulunan adaylardan daha basiret sahibidir, memlekette olup biteni daha yakın görmektedir. Ben buradan hem CHP'nin adayına hem diğer adaylara bir kez daha söylüyorum. Bu milleti yanıltamayacaksınız. Bu milleti mühendislikle bir istikamete sevk edemeyeceksiniz. Millet gönlünün aktığı yere AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a gidecektir. Buna da Allah'ın izniyle hiçbir güç mani olamayacaktır."