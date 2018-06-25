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Amasya’da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 00:27 | Son Güncelleme

AMASYA genelinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkardı.

Amasya’da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA genelinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkardı.
Amasya genelinde milletvekillerinin belirleneceği seçimde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkardı. Amasya Genelinde Milletvekilliği için ise partilere göre oy oranı şöyle dağıldı;
AK Parti 102 bin 148 oy ile yüzde 47.09, CHP 53 bin 127 oy ile yüzde 24.49, MHP 27 bin 093 oy ile yüzde 12.49, İYİ Parti 26 bin 121 oy ile yüzde 12.04 aldı.
Buna göre, AK Parti'den Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP'den ise Mustafa Tuncer milletvekili oldu.

MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL (AK PARTİ)
1960 yılında Amasya'da doğdu. 1980 yılında Atatürk Üniveristesi Sosyal Bilgiler bölümünden mezun oldu. 1982 yılında öğretmenlik mesleğine başladı, 1984 yılında ticarete atılan Karahocagil, işadamı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

HASAN ÇİLEZ (AK PARTİ)
1974 yılında Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Merzifon’da tamamlayan ve 1992-96 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılında askeri görevini Elazığ’da yaptı. 2001 yılında Amasya’nın en genç kurucu üyesi olarak Merzifon İlçe teşkilatında aktif olarak siyasete başladı. Aynı dönemde Merzifon gençlik kolları kurucu Başkanı olarak gençlik teşkilatını kurdu. 2005 yılında ana kademe yönetimi tanıtım ve medya başkanı, 2008 yılında teşkilat başkanı görevlerinde yer aldı. 2011 yılında yapılan 4. Olağan kongrede ve 2015 yılında yapılan 5. Olağan kongrelerde genel merkez tarafından aday gösterilerek 6 yıl boyunca Merzifon Ak parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. İnşaat sektöründe ticari faaliyetlerine devam eden Çilez, evli ve 2 çocuk babası.

MUSTAFA TUNCER (CHP)
31 Ekim 1971 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, 1996 yılından itibaren Merzifon’da serbest avukatlık yapıyor. Amasya barosunda 2 dönem yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 7 Haziran 2015 tarihinden itibaren CHP’den Milletvekili olarak seçilerek halen bu görevini devam ettiriyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Tuncer, orta derece Fransızca bilmektedir.

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Amasya’da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardıAmasya’da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

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