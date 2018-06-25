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Amasya’da AK Parti ve MHP oy kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

AMASYA’da 1 Kasım 2015 ile 24 Haziran 2018 seçimleri arasında AK Parti yüzde 4.44, MHP yüzde 8.07 ve CHP yüzde 0.04 oranında düşüş yaşadı.

Amasya’da AK Parti ve MHP oy kaybetti

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da 1 Kasım 2015 ile 24 Haziran 2018 seçimleri arasında AK Parti yüzde 4.44, MHP yüzde 8.07 ve CHP yüzde 0.04 oranında düşüş yaşadı.
Amasya genelinde 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 Milletvekilliği seçimleri neticesinde AK Parti ve MHP’nin düşüş yaşamasının nedeni olarak kendi aralarında yaptıkları ittifakta birbirlerine verdikleri destek olduğu düşünülüyor. CHP’de ise yüzde 0.04 oranında düşüşün ise Millet ittifakında beraber hareket ettikleri İYİ Parti, Saadet ve DP’ye parti tabanından verilen destek sonrası yaşandığı tahmin ediliyor.
1 Kasım 2015 Milletvekilliği seçiminde AK Parti 2 ve CHP 1 Milletvekili çıkardı. 24 Haziran seçiminde de bu sonuç değişmeyerek iki parti milletvekili sayısı korudu. 2015 seçimlerinde Milletvekilliğini yurt dışı oylarının açıklanması ardından kaybeden, MHP ise 3 yıl önce Amasya’da aldığı 43 bin 679 oy, 24 Haziran 2018 seçiminde 16 bin 586 düşüş ile 27 bin 93 düşmesine engel olamadı.
Amasya genelinde 24 Haziran 2018 Milletvekilliği seçiminde, AK Parti 102 bin 148 oy ile yüzde 47.09, CHP 53 bin 127 oy ile yüzde 24.49, MHP 27 bin 093 oy ile yüzde 12.49, oy oranına ulaştı.
Amasya genelinde 1 Kasım 2015 Milletvekilliği seçiminde ise partililerin oy dağılımı, AK Parti 109 bin 491 ile yüzde 51.53, CHP 52 bin 129 ile yüzde 24.53, MHP 43 bin 679 ile yüzde 20.56 oranında oy aldı.

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