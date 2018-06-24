HABER

Amasya’da seçmen sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 09:01 | Son Güncelleme

 AMASYA'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemine başladı.  Amasya'da seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için saat 08.00 itibariyle sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Amasya’da seçmen sandık başında

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemine başladı.
Amasya'da seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için saat 08.00 itibariyle sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Seçmen kağıtlarını alan vatandaşlar oy kullanacaklarını sandıklara gitti. Burada görevliler tarafından kendilerine kısa bir bilgi verilmesinin ardından oylarını kullandılar. Oy kullanma işleminin yapıldığı yerlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alındı. Oy verme işleminin saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Amasya’da seçmen sandık başındaAmasya’da seçmen sandık başındaAmasya’da seçmen sandık başındaAmasya’da seçmen sandık başında

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Bakan Eroğlu: İnce'nin yanında pazar akşamı bir hekim bulunsa isabet olur (2)Bakan Eroğlu: İnce'nin yanında pazar akşamı bir hekim bulunsa isabet olur (2)
Kılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyaretiKılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.