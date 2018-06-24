Amasya’da seçmen sandık başında

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemine başladı. Amasya'da seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için saat 08.00 itibariyle sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Seçmen kağıtlarını alan vatandaşlar oy kullanacaklarını sandıklara gitti. Burada görevliler tarafından kendilerine kısa bir bilgi verilmesinin ardından oylarını kullandılar. Oy kullanma işleminin yapıldığı yerlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alındı. Oy verme işleminin saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi.
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