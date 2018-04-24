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Amca-yeğen Ensarioğu 3'üncü kez karşı karşıya

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile İYİ Parti'ye geçen amcası Devlet eski Bakanı Mehmet Salih Ensarioğlu, seçimlerde 3'üncü kez karşı karşıya gelecek.

Amca-yeğen Ensarioğu 3'üncü kez karşı karşıya

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile İYİ Parti'ye geçen amcası Devlet eski Bakanı Mehmet Salih Ensarioğlu, seçimlerde 3'üncü kez karşı karşıya gelecek. Salih Ensarioğlu daha öncede 2011 ve 1 Kasım 2016 semiçlerinde Ak Partini'nin aday gösterdiği yeğeni Galip Ensarioğlu'na karşı bağımsız aday olarak seçimlere girmişti.
Devlet eski Bakanı ve DYP eski Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, bugün İYİ Parti'nin yaptığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte katıldı. Akşener'in, "An itibarıyla İYİ Partili oldu. Allah yolumuzu açık etsin. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Güç, kuvvet verdi bize. Çok eski bir dostuz, bizi kırmadı. Hayırlı olsun" dediği Salim Ensarioğlu, bundan önce de yeğeni olan Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile 2 kez siyaseten ve seçimlerde karşı karşıya geldi.
Ak Parti, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Mehmet Salih Ensarioğlu'nu Diyarbakır'dan 2'inci sırada aday göstermiş, ancak Ensarioğlu seçilemeyince, 1 Kasım 2015 seçimleri için Diyarbakır'dan 1'inci sırada bu kez Galip Ensarioğlu'nu aday göstermişti. 7 Haziran seçimlerinde 2'nci sırada olan ve seçilemeyen Devlet eski Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu, 2011 seçimlerinde olduğu gibi 7 Haziran seçimlerinde de bir kez daha Diyarbakır'dan bağımsız adaylık için başvurdu. Yeğenine karşı 1 Kasım seçimlerinde bağımsız adaylığını koyan Ensarioğlu, 7 Haziran seçimlerindeki faturanın kendisine çıkarıldığını söylemişti. 1 Kasım seçimlerinde Ak Partiden seçime giren yeğen Ensarioğlu milletvekili seçilirken, amca Ensarioğlu'nun aldığı oy Meclis'e girmesine yetmemişti. Mehmet Salim Ensarioğlu, 2011 seçimlerinde de yeğeni Galip Ensariğlu'nun Ak Parti'den aday gösterilmesi üzerine yine bağımsız aday olmuş ve yaklaşık 30 bin oy almasına karşın yine Meclis'e girememişti.
Diyarbakır'dan 3 dönem milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yapan Mehmet Salim Ensarioğlu'nun bugün İYİ Partiye katılması ile yeğeni Galip Ensarioğlu ile 3'üncü kez karşı karşıya gelmiş oldu.

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Amca-yeğen Ensarioğu 3'üncü kez karşı karşıya

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