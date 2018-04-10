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Amerika Birleşik Devletleri’nin BM Genel Kurulu’na sunduğu Suriye tasarısı, Rusya’nın vetosuyla kabul edilmedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 23:11 | Son Güncelleme

IHAAW230331-SIY/10-04-2018 - Amerika Birleşik Devletleri’nin BM Genel Kurulu’na sunduğu Suriye tasarısı, Rusya’nın vetosuyla kabul edilmedi. 10.04.2018 23:03:31 TSI NNNN

IHAAW230331-SIY/10-04-2018

- Amerika Birleşik Devletleri’nin BM Genel Kurulu’na sunduğu Suriye tasarısı, Rusya’nın vetosuyla kabul edilmedi.

10.04.2018 23:03:31 TSI
NNNN

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