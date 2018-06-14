RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 oyla kabul edildi. 8 ret, 45 çekimser. Amerika yine hüsrana uğradı." dedi.
Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesindeki baba evinde, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ortak canlı yayınına katıldı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "beyaz Türk" sözlerini değerlendiren Erdoğan, "Biz, ne beyaz ne zenci böyle bir şeyin içerisinde değiliz. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Eğer bu ülkede 'zenci Türklerden' bahsediliyorsa o biziz. Çünkü bizim yavrularımız okulların kapısından geri döndürüldü." diye konuştu.
Çocuklarının, ülkenin üniversitelerinde okutulmadığını, imam hatipten mezun olduklarını ancak katsayı engeline takıldıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Sen şimdi neyi konuşuyorsun? Hangi zenci Türk? Senin böyle bir derdin oldu mu? Bizim böyle dertlerimiz oldu, biz bunları yaşadık. Bizim çocuklarımız, ülkemizde üniversite okuyamadılar, gittiler yurt dışında okudular. Kızlarım da oğlumun biri de yurt dışında okudu ve başarılı da oralarda ilim tahsis ettiler. Kızlarımın da oğlumun da hepsi, onlara konulan bu engel neyin engeliydi? Beyaz Türk olmadıkları için. Sen şimdi kalkıyorsun lafını yapıyorsun. Laf ola beri gele, yok böyle bir şey. Kalkıyorsun Erhan Afyoncu'ya takılıyorsun. Erhan Afyoncu kim, sen kim? Erhan Afyoncu'nun atılacak tırnağı olmazsın."
Erdoğan, 24 Haziran'ın sıradan bir oylama olmadığını belirterek, "Türkiye küllerinden çok farklı bir şekilde zaten doğruluyor. 16 aydır bu süreç devam ediyor, inşallah bu 24 Haziran'da da bu süreç aynı kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.
Büyüme rakamlarını değerlendiren Erdoğan, "İşsizlikle mücadelede işsizler ordusunu ortadan kaldırıp da 1 milyonu aşkın işsizi iş sahibi yapmak, taşeronlar noktasında bu insanlara kadro vermek, bunlar büyümenin en önemli işaretleri." ifadelerini kullandı.
- BM'nin Filistin kararı
Gelen son dakika bilgisi üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısının kabul edilmesini değerlendiren Erdoğan, "Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 oyla kabul edildi. 8 ret, 45 çekimser. Amerika yine hüsrana uğradı." dedi.
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