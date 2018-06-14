RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 oyla kabul edildi. 8 ret, 45 çekimser. Amerika yine hüsrana uğradı." dedi.

Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesindeki baba evinde, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ortak canlı yayınına katıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "beyaz Türk" sözlerini değerlendiren Erdoğan, "Biz, ne beyaz ne zenci böyle bir şeyin içerisinde değiliz. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Eğer bu ülkede 'zenci Türklerden' bahsediliyorsa o biziz. Çünkü bizim yavrularımız okulların kapısından geri döndürüldü." diye konuştu.

Çocuklarının, ülkenin üniversitelerinde okutulmadığını, imam hatipten mezun olduklarını ancak katsayı engeline takıldıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sen şimdi neyi konuşuyorsun? Hangi zenci Türk? Senin böyle bir derdin oldu mu? Bizim böyle dertlerimiz oldu, biz bunları yaşadık. Bizim çocuklarımız, ülkemizde üniversite okuyamadılar, gittiler yurt dışında okudular. Kızlarım da oğlumun biri de yurt dışında okudu ve başarılı da oralarda ilim tahsis ettiler. Kızlarımın da oğlumun da hepsi, onlara konulan bu engel neyin engeliydi? Beyaz Türk olmadıkları için. Sen şimdi kalkıyorsun lafını yapıyorsun. Laf ola beri gele, yok böyle bir şey. Kalkıyorsun Erhan Afyoncu'ya takılıyorsun. Erhan Afyoncu kim, sen kim? Erhan Afyoncu'nun atılacak tırnağı olmazsın."