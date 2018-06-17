HABER

"Amigo diliyle bir cumhurbaşkanı adayı konuşmaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Böyle meydanlarda bir futbol maçındaki tribünleri coşturmaya çalışan amigo diliyle bir cumhurbaşkanı adayı konuşmaz. Muharrem İnce önce haddini bilecek, sonra burası bir futbol maçı değil, biz de tribünde değiliz. Kendisi de bir amigo değil" - "Muharrem İnce bundan sonra gitsin kazanamadığı genel başkanlık seçimini meydanlarda tribünleri coşturmak için sarf ettiği o rüzgarla beraber umarım CHP içerisindeki genel başkanlık yarışını kazanır. Gitsin kendi liginde oynasın. Cumhurbaşkanımızın karşısında 8 defa yenilmiş bir genel başkanın karşısında yenilmiş bir adam gitsin önce gelen başkanlık yarışını kazansın, sonra gelsin meydan okusun" - "Kahramanmaraş'ta bu tür meydan okuyanlara 'yalancı pehlivan' denir. O peşrev er meydanında çekilmez. Er meydanının başka bir adabı ve usulü vardır. Muharrem İnce'yi kendi sıkletinde, kendi partisinde, kendi parti içi hesaplaşmalarını düşünmeye devam ediyorum. Çünkü bir hafta kaldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Böyle meydanlarda bir futbol maçındaki tribünleri coşturmaya çalışan amigo diliyle bir cumhurbaşkanı adayı konuşmaz. Muharrem İnce önce haddini bilecek, burası bir futbol maçı değil, biz de tribünde değiliz. Kendisi de bir amigo değil." dedi.

Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve STK'ler ile Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Mahir Ünal, ilk olarak merkez Onikişubat ilçesinde, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duyğal'ın eşi Sibel Duyğal ve çocuklarına konuk oldu. Burada anne ile sohbet eden Ünal, yakından ilgilendiği şehidin çocuklarına hediyeler takdim etti.

Aynı ilçede şehit Ahmet Maraşlı'nın eşi Hatice Maraşlı ve çocuklarını ziyaret eden Ünal, ailenin bayramını kutladı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki şehit Ali Yardımcıoğlu'nun babası Fahrettin Yardımcıoğlu ve ailesini ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneğini de ziyaret eden Ünal, dernek üyeleriyle sohbet edip bayramlaştı.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'a ne kadar huzur ve güven varsa Şırnak'ta da Hakkari'de de Tunceli'de de Diyarbakır'da da aynı huzur ve güvenin bulunduğunu dile getirdi.

Terör örgütünün belinin kırılmış durumda olduğunu dile getiren Ünal, Türkiye’nin terörle mücadelesini, demokrasisini korumak için, temel hak ve özgürlüklerini korumak için, huzuru ve güveni sağlamak için verdiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve siyasi iradenin son derece stratejik ve vizyoner bir şekilde bu mücadeleyi yürüttüğünü vurgulayan Ünal, bunların sonucunda da Türkiye'nin huzur ve güven içinde olduğunu belirtti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Ünal şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen ve meydanlarda 'doldur boşalt, atış serbest' şeklinde konuşan Muharrem İnce'nin terörle mücadeleye ilişkin, dış politikaya ilişkin, Münbiç görüşmelerine, sınır güvenliğine, Suriye'deki PYD-YPG yapılanmasına ilişkin tek bir cümlesini duyduk mu? PKK terör örgütüyle, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ ile Türkiye'nin yürüttüğü, ciddi anlamda da sonuç aldığı süreç var. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyenler, Türkiye'yi yönetmeye aday olduğunu söyleyenlerin, Cumhurbaşkanımıza saldırmaktan ve AK Parti'ye nefret kusmaktan başka bir projeleri var mı? Açıkçası ben bunu merak ediyorum."

CHP'nin düne kadar PYD ve YPG'ye "Onlar da bizim gibi meşru bir siyasi parti", PKK'ya da "PKK'lı arkadaşlar" diye hitap ettiğini söyleyen Ünal, "CHP'nin içerisinde PKK cenazesine katılan, taziyeye giden milletvekilleri var. Şimdi bunlar terörle mücadele konusunda ne düşünüyorlar? Bayramların bayram olması, huzur ve güven içerisinde geçmesi Türkiye'nin sınır güvenliğinden iç güvenliğine kadar bunun sağlanması konusunda bunlar bir çözüm önerisi sunuyorlar mı? Yok. Bunlar için sadece 'doldur boşalt atış serbest' var." dedi.

Yönelttiği sorulara İnce'nin cevap vermesini isteyen Ünal, şunları söyledi:

"İnce çok komik. Kendince bir alaycı bir üslupla konuşuyor. Bununla da iyi bir şey yaptığını düşünüyor. Şimdi senin bu millete saygın varsa öncelikle bu milletin 8 defa onayladığı, yüzde 52 ile cumhurbaşkanı seçtiği ve bu milletin 'milletin adamı, sağlam irade' dediği, bu milleti 2002'den alıp 2018'e taşımış, bir sürü badire atlatmasında bu millete liderlik yapmış Recep Tayyip Erdoğan'a önce saygı duyacaksın. Bir insanı sevmek zorunda değilsin ama bir siyasetçi öncelikle saygısını muhafaza eder, seviyesini muhafaza eder. Böyle meydanlarda bir futbol maçındaki tribünleri coşturmaya çalışan amigo diliyle bir cumhurbaşkanı adayı konuşmaz. Muharrem İnce önce haddini bilecek, sonra burası bir futbol maçı değil, biz de tribünde değiliz. Kendisi de bir amigo değil."

"İnce miting yapıyorsa millete projelerini anlatması gerekir, millete bir vizyon koyması gerekir. Öyle tribünlerde taraftarları coşturmaya çalışan amigo gibi konuşmaması gerekir" ifadesini kullanan Ünal, şöyle devam etti:

"Muharrem İnce bundan sonra kazanamadığı genel başkanlık seçimini, meydanlarda tribünleri coşturmak için sarf ettiği o rüzgarla beraber umarım kazanır. Gitsin kendi liginde oynasın. Cumhurbaşkanımızın karşısında 8 defa yenilmiş bir genel başkanın karşısında yenilmiş bir adam gitsin önce genel başkanlık yarışını kazansın, sonra gelsin meydan okusun. Kahramanmaraş'ta bu tür meydan okuyanlara 'yalancı pehlivan' denir. O peşrev er meydanında çekilmez. Er meydanının başka bir adabı ve usulü vardır. Muharrem İnce'yi kendi sıkletinde, kendi partisinde, kendi parti içi hesaplaşmalarını düşünmeye devam ediyorum. Çünkü bir hafta kaldı. Bir hafta sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki çalkantıları bugünden bir düşünsün, ona biraz kafa yorsun. Çünkü bugüne kadar söylediklerinin hiçbirisinin içerisinde bu milletin geleceğine dair bir şey duymadık."

Ünal, daha sonra Semerkand Vakfını ziyaret etti.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
ek fotoğraflar // AK Parti Yenikapı'da ek fotoğraflar // AK Parti Yenikapı'da "Büyük İstanbul Mitingi" düzenledi
/fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitinginde konuştu/fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitinginde konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcıs ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kahramanmaraş Ramazan Bayramı seçim

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.