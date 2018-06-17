AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Böyle meydanlarda bir futbol maçındaki tribünleri coşturmaya çalışan amigo diliyle bir cumhurbaşkanı adayı konuşmaz. Muharrem İnce önce haddini bilecek, burası bir futbol maçı değil, biz de tribünde değiliz. Kendisi de bir amigo değil." dedi. Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve STK'ler ile Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'ndaki esnafı ziyaret etti. Mahir Ünal, ilk olarak merkez Onikişubat ilçesinde, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duyğal'ın eşi Sibel Duyğal ve çocuklarına konuk oldu. Burada anne ile sohbet eden Ünal, yakından ilgilendiği şehidin çocuklarına hediyeler takdim etti. Aynı ilçede şehit Ahmet Maraşlı'nın eşi Hatice Maraşlı ve çocuklarını ziyaret eden Ünal, ailenin bayramını kutladı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki şehit Ali Yardımcıoğlu'nun babası Fahrettin Yardımcıoğlu ve ailesini ziyaret edip bayramlarını kutladı. Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneğini de ziyaret eden Ünal, dernek üyeleriyle sohbet edip bayramlaştı.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'a ne kadar huzur ve güven varsa Şırnak'ta da Hakkari'de de Tunceli'de de Diyarbakır'da da aynı huzur ve güvenin bulunduğunu dile getirdi. Terör örgütünün belinin kırılmış durumda olduğunu dile getiren Ünal, Türkiye’nin terörle mücadelesini, demokrasisini korumak için, temel hak ve özgürlüklerini korumak için, huzuru ve güveni sağlamak için verdiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve siyasi iradenin son derece stratejik ve vizyoner bir şekilde bu mücadeleyi yürüttüğünü vurgulayan Ünal, bunların sonucunda da Türkiye'nin huzur ve güven içinde olduğunu belirtti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Ünal şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen ve meydanlarda 'doldur boşalt, atış serbest' şeklinde konuşan Muharrem İnce'nin terörle mücadeleye ilişkin, dış politikaya ilişkin, Münbiç görüşmelerine, sınır güvenliğine, Suriye'deki PYD-YPG yapılanmasına ilişkin tek bir cümlesini duyduk mu? PKK terör örgütüyle, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ ile Türkiye'nin yürüttüğü, ciddi anlamda da sonuç aldığı süreç var. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyenler, Türkiye'yi yönetmeye aday olduğunu söyleyenlerin, Cumhurbaşkanımıza saldırmaktan ve AK Parti'ye nefret kusmaktan başka bir projeleri var mı? Açıkçası ben bunu merak ediyorum."

CHP'nin düne kadar PYD ve YPG'ye "Onlar da bizim gibi meşru bir siyasi parti", PKK'ya da "PKK'lı arkadaşlar" diye hitap ettiğini söyleyen Ünal, "CHP'nin içerisinde PKK cenazesine katılan, taziyeye giden milletvekilleri var. Şimdi bunlar terörle mücadele konusunda ne düşünüyorlar? Bayramların bayram olması, huzur ve güven içerisinde geçmesi Türkiye'nin sınır güvenliğinden iç güvenliğine kadar bunun sağlanması konusunda bunlar bir çözüm önerisi sunuyorlar mı? Yok. Bunlar için sadece 'doldur boşalt atış serbest' var." dedi. Yönelttiği sorulara İnce'nin cevap vermesini isteyen Ünal, şunları söyledi: "İnce çok komik. Kendince bir alaycı bir üslupla konuşuyor. Bununla da iyi bir şey yaptığını düşünüyor. Şimdi senin bu millete saygın varsa öncelikle bu milletin 8 defa onayladığı, yüzde 52 ile cumhurbaşkanı seçtiği ve bu milletin 'milletin adamı, sağlam irade' dediği, bu milleti 2002'den alıp 2018'e taşımış, bir sürü badire atlatmasında bu millete liderlik yapmış Recep Tayyip Erdoğan'a önce saygı duyacaksın. Bir insanı sevmek zorunda değilsin ama bir siyasetçi öncelikle saygısını muhafaza eder, seviyesini muhafaza eder. Böyle meydanlarda bir futbol maçındaki tribünleri coşturmaya çalışan amigo diliyle bir cumhurbaşkanı adayı konuşmaz. Muharrem İnce önce haddini bilecek, sonra burası bir futbol maçı değil, biz de tribünde değiliz. Kendisi de bir amigo değil."