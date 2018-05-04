"Ana muhalefet ittifak yasası için bize teşekkür etmeli"

MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ittifak yasası görüşülürken karşı çıkan ana muhalefetin bugün bu düzenlemeden istifade ettiğini belirterek, "Ana muhalefet partisi ve diğerlerinden böyle bir yasayı Meclisten geçirme noktasındaki çabamız için bize teşekkür etmesini bekliyorum." dedi. Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında partiler arası diyalogların artacağını, daha demokratik ve özgürlükçü bir ortamın doğacağını söylediklerini hatırlatarak, uyum yasaları çerçevesinde bu konuda adımlar attıklarını söyledi. Dağ, ana muhalefetin TBMM'de ittifak yasası görüşülürken buna karşı söylemlerde bulunduğuna dikkat çekerek, "Geldiğimiz noktada baktığımızda bu Seçim Yasası'ndaki durumdan ana muhalefetin istifade ettiğini ve ittifak sürecini başlattığını, ittifak sürecini bir noktaya getirdiğini görüyoruz. Ana muhalefet partisinden ve diğerlerinden böyle bir yasayı Meclisten geçirme noktasında ciddi bir çaba gösterdiğimiz için bize teşekkür etmesini bekliyorum." diye konuştu.

Yapılan değişiklikle partiler arası diyalogların ve görüşmelerin arttığına işaret eden Dağ, "Bunu muhalefetin oluşturduğu ittifakta da çok net bir şekilde görebiliyoruz." dedi. Dağ, şunları söyledi: "Son yaptığımız düzenleme de aslında bunun için yapılan bir uğraştır. Birileri ısrarlı bir şekilde kamplaşmadan bahsetme noktasında olsa da aslında kamplaşmayı kendilerinin oluşturduğunun, bizim kamplaşmayı giderecek işlemler ve eylemler yaptığımızın göstergesidir. Çünkü şu anda bir araya gelmelerinin veya böyle bir ittifak kurmalarının temelini oluşturan parti AK Parti olmuştur, aslında Cumhur İttifakı olmuştur. Kendileri bir çatı oluşturmaya çalıştılar, o çatıyı oluşturamadılar. Çünkü temelleri göçüktü, cumhurbaşkanı adayı için bir temel yoktu, ortada bir bina yoktu. Bir bina olmayınca çatı oluşturmak mümkün değil. Şimdi milletvekilliği için bir çatı oluşturmuş noktadalar, onun temelini de bizim yaptığımız ittifak yasasıyla oluşturabiliyorlar. O binayı da kendilerine bırakmış olsaydık, açıkçası onlar yapamazdı."