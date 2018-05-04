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"Ana muhalefet ittifak yasası için bize teşekkür etmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: - "İttifak yasası görüşülürken karşı çıkan ana muhalefetin bundan istifade ettiğini ve ittifak sürecini bir noktaya getirdiğini görüyoruz. Ana muhalefet partisi ve diğerlerinden böyle bir yasayı Meclisten geçirme noktasındaki çabamız için bize teşekkür etmesini bekliyorum" - "Kendileri bir çatı oluşturmaya çalıştılar, o çatıyı oluşturamadılar. Çünkü temelleri göçüktü, cumhurbaşkanı adayı için bir temel yoktu, ortada bir bina yoktu. Bir bina olmayınca çatı oluşturmak mümkün değil" - "Manifestomuzu, seçim beyannamemizi ve seçim döneminde yapacağımız stratejiyi ortaya koyacak çalışmaları yüzde 100'e yakın neredeyse tamamlamış vaziyetteyiz"

MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ittifak yasası görüşülürken karşı çıkan ana muhalefetin bugün bu düzenlemeden istifade ettiğini belirterek, "Ana muhalefet partisi ve diğerlerinden böyle bir yasayı Meclisten geçirme noktasındaki çabamız için bize teşekkür etmesini bekliyorum." dedi.

Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında partiler arası diyalogların artacağını, daha demokratik ve özgürlükçü bir ortamın doğacağını söylediklerini hatırlatarak, uyum yasaları çerçevesinde bu konuda adımlar attıklarını söyledi.

Dağ, ana muhalefetin TBMM'de ittifak yasası görüşülürken buna karşı söylemlerde bulunduğuna dikkat çekerek, "Geldiğimiz noktada baktığımızda bu Seçim Yasası'ndaki durumdan ana muhalefetin istifade ettiğini ve ittifak sürecini başlattığını, ittifak sürecini bir noktaya getirdiğini görüyoruz. Ana muhalefet partisinden ve diğerlerinden böyle bir yasayı Meclisten geçirme noktasında ciddi bir çaba gösterdiğimiz için bize teşekkür etmesini bekliyorum." diye konuştu.

Yapılan değişiklikle partiler arası diyalogların ve görüşmelerin arttığına işaret eden Dağ, "Bunu muhalefetin oluşturduğu ittifakta da çok net bir şekilde görebiliyoruz." dedi. Dağ, şunları söyledi:

"Son yaptığımız düzenleme de aslında bunun için yapılan bir uğraştır. Birileri ısrarlı bir şekilde kamplaşmadan bahsetme noktasında olsa da aslında kamplaşmayı kendilerinin oluşturduğunun, bizim kamplaşmayı giderecek işlemler ve eylemler yaptığımızın göstergesidir. Çünkü şu anda bir araya gelmelerinin veya böyle bir ittifak kurmalarının temelini oluşturan parti AK Parti olmuştur, aslında Cumhur İttifakı olmuştur.

Kendileri bir çatı oluşturmaya çalıştılar, o çatıyı oluşturamadılar. Çünkü temelleri göçüktü, cumhurbaşkanı adayı için bir temel yoktu, ortada bir bina yoktu. Bir bina olmayınca çatı oluşturmak mümkün değil. Şimdi milletvekilliği için bir çatı oluşturmuş noktadalar, onun temelini de bizim yaptığımız ittifak yasasıyla oluşturabiliyorlar. O binayı da kendilerine bırakmış olsaydık, açıkçası onlar yapamazdı."

- "Şu anda en hazır parti biziz"

AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri hazırlıklarına ilişkin bilgi veren Dağ, "Şu anda en hazır parti biziz, en hazır ittifak da Cumhur İttifakı. MHP dışındaki muhalefet partilerine baktığımızda, Meclis içi ve Meclis dışı fark etmez, muhalefetin seçime bir hazırlığı söz konusu değil." dedi.

Dağ, AK Parti'nin ittifak meselesini aylar öncesinde çözdüğünü ve aday konusunda bir problem yaşamadığını hatırlatarak, "Biz manifestomuzu, seçim beyannamemizi ve seçim döneminde ortaya koyacağımız strateji doğrultusundaki çalışmaları yüzde 100'e yakın neredeyse tamamlamış vaziyetteyiz. Şu anda ne yapacağımızı, nasıl bir yol yürüyeceğimizi bilir noktadayız. Muhalefetin ise bu noktada baktığımızda bir hazırlığının olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin sadece seçim dönemlerinde değil her ay mutlaka kamuoyu araştırması yaptırdığına değinen Dağ, "Uzun zamandır, ben bu göreve geldiğimden bu yana kamuoyu araştırmalarını takip ediyorum. Bizim cumhurbaşkanlığı noktasında bir problemimiz yok, ilk turda Allah'ın izniyle öyle az bir oyla değil inşallah iyi bir oy ile sonuç alacak bir durumumuz var. Meclis aritmetiği noktasında hem ittifakın hem de AK Parti'nin bu anlamda da hiçbir problemi olmadığını görüyoruz, gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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