Anadolu Ajansı 98 yaşında

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, "Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz milli irade ve demokrasi günlerimizde de milletimizin yanında olan tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğe sahip Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yılını kutluyorum." dedi.
Benli, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AA'ya yayın hayatında başarılar diledi.
AA'nın tarafsız, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışına vurgu yapan Benli, "Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz milli irade ve demokrasi günlerimizde de milletimizin yanında olan tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğe sahip AA'nın kuruluşunun 98. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.
Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum