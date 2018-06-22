- "Anadolu Ajansı hiçbir sonucu manipüle etmez"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansının hiçbir sonucu manipüle etmeyeceğini belirterek, "Anadolu Ajansına iftira ediyorlar ve onlar yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansına vereceklerdir." dedi. Bozdağ, Yozgat'ın Saraykent ilçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarına müdahale edileceğiyle ilgili iddiaların sorulması üzerine Bozdağ, Türkiye'de seçim güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını dile getirdi. Bozdağ, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından birinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu belirterek, "YSK güven müessesidir. Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış bütün seçimleri ve halk oylamaları, anayasa ve yasalarımızın öngördüğü doğruluk dürüstlük kuralları içerisinde yapmıştır. YSK'nın verdiği kararlar üzerine yaptığı seçimler üzerine herhangi bir sorun da bugüne kadar yaşamamıştır." ifadesini kullandı. Bozdağ, esasında Türkiye'de seçimleri YSK'nin yapmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"YSK sadece anayasa ve yasamızın verdiği yetkiler çerçevesinde, görevler çerçevesinde seçim sürecini organize etmektedir. Seçimlere ilişkin siyasi parti temsilcilerinin yaptıkları itirazları değerlendirip karara bağlamaktadır. Seçimin dürüstlük içerisinde yapılmasını, anayasa ve yasalara uygun yapılmasını denetlemektedir. Seçimin başlangıcından sonuna kadar bütün iş ve işlemler siyasi partiler tarafından yapılmaktadır. Örneğin bir ilçedeki sandık başında o ilçede en son seçimde en fazla oyu alan 5 siyasi partinin temsilcisi orada bulunuyor. Seçim sürecini baştan sona bunlar yönetiyor. Sonuçları da birlikte tutanak altına alıyorlar. Oy kullanmaya gelen vatandaşın kimliğini birlikte kontrol ediyorlar, oy pusulalarını birlikte kontrol ediyorlar, imzaları birlikte alıyorlar, vatandaşa pusulayı zarfı birlikte veriyorlar. Sandıklar birlikte açılıyor, oylar birlikte sayılıyor. İlçe Seçim Kurulunda ve YSK'de oyların birleştirmesi yine birlikte yapılıyor. Bunların dışında müşahitler var. Vatandaşlarımız da bu işlemleri izleyebiliyor. Dolayısıyla seçim süresince oyların verilmesinden başlayıp sayılmasına ve tutanak altına alınmasına kadar bütün işler açık, şeffaf, herkesin denetiminde ve herkesin takibi altında yapılmaktadır. Bütün partilerin temsilcisi var. Bir partinin temsilcisi kendi tutanağının altına imza atmış ve buradaki işlemleri tasdik etmiş sonra da kalkıp burada bir yanlışlık var diyorsa o zaman partiden talimat aldığı için itiraz ediyor demektir. Bir kişinin itirazı varsa tutanağın altına bunu yazması gerekiyor. Bu nedenle bizim sistemimizin doğası gereği seçim sürecinde oylama ve oyların sayım ve dökümünün tamamı partiler tarafından yapılmakta ve yönetilmekte."

- "Kılıf uydurma çabaları" "YSK'nin yaptığı yargı denetimi ve organizasyon ise partilerin itiraz ve şikayetlerini değerlendirmek, karara bağlamak, işlerin sağlıklı yürümesini sağlamaktır." diyen Bozdağ, şöyle konuştu: "Bütün partiler anlaşmadıkça bir hilenin yapılması mümkün değildir. Bugüne kadar da böyle bir şey yaşanmamıştır. Siyasi parti temsilcilerinin seçim yaklaştıkça seçimlere ilişkin şaibe açıklamaları kendi seçim sonuçlarına dönük, başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir. Geçmiş seçimlerde de temiz seçim, temiz toplum gibi isimler altında bazı platformlar oluşturuldu. Bu platformların tamamı seçime şaibe düşürmek, gölge düşürmek, seçimde hile olduğu kanaatini halka vermek için oluşturulmuş platformlardır. Şu anda özellikle sol medya ve Millet İttifakı'nı destekleyen medya organları ve bu ittifakın üyeleri yüksek perdeden seçim ve hile konusunu işlemeye başladılar. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar." - "Anadolu Ajansı hiçbir sonucu manipüle etmez"

Bozdağ, Anadolu Ajansına (AA) yönelik eleştirilere de tepki göstererek AA'nın Türkiye'nin yüz akı bir kurum olduğunu buldurdu. AA'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk tarafından, o dönemde Türkiye'nin haklı mücadelesini dünyaya doğru anlatmak için kurulduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti: "Anadolu Ajansı bugüne kadar da görevlerini başarıyla yapmıştır. Dürüst haber toplama, toplanan haberleri dürüst ve objektif şekilde dünyaya servis etme Anadolu Ajansının ayrılmaz bir vasfıdır. Ancak maalesef son günlerde Anadolu Ajansının üzerine de bir saldırı yapılıyor. Anadolu Ajansı son 5 yıldır Türkiye'nin seçimlerini kendi imkanlarıyla bütün abonelerine, sandık sandık aksettirmeye çalışıyor. Bütün bunları da bir dürüstlük ve doğruluk içerisinde yapıyor. Herkes de görüyor ki YSK'nın verdiği sonuçlarla Anadolu Ajansına verdiği sonuçlar yüzde 100'e yakın denecek şekilde örtüşüyor. Anadolu Ajansı hiçbir sonucu manipüle etmez. Ama şimdiden bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların önde çıkacak olmasından endişeliler. Tayyip Bey'in ya da AK Parti'nin oyları geride çıktığı zaman Anadolu Ajansı ileride verebilir mi? Veremez. Böyle bir şeyin imkanı yok."