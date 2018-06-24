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"Anadolu Ajansı medarı iftiharımızdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun: - "Yapılan tezviratların, karalamaların hiçbir hukuki değeri yoktur; sadece lafügüzaftır. Eskilerin deyimiyle boş sözdür. Onun için bizim medarı iftiharımız olmaya devam edecektir Anadolu Ajansı" - "Bazı adaylar veya siyasi partiler, bazı mihraklar, yerli ve milli olan ne varsa; bu ajans olabilir, otomobil olabilir, köprü olabilir, Kanal İstanbul olabilir, milli düşünce olabilir, yerli ve milli olan ne varsa bunlara hep karşı çıkıyorlar. Karalama kampanyası yapıyorlar. Anadolu Ajansı hem yurt içinde hem yurt dışında özellikle en riskli bölgelerde, en sıkıntılı zamanlarda, nasıl Türk Hava Yolları bizim bir medarı iftiharımızsa Anadolu Ajansı da böyle yerli ve milli bir ajansımız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, seçime birkaç gün kala Anadolu Ajansı'na ilişkin asılsız iddiaların ortaya atıldığını belirterek, "Yapılan tezviratların, karalamaların hiçbir hukuki değeri yoktur; sadece lafügüzaftır. Eskilerin deyimiyle boş sözdür. Onun için bizim medarı iftiharımız olmaya devam edecektir Anadolu Ajansı." dedi.

Sorgun, Konya'nın merkez Meram ilçesindeki Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lisesinde oy kullandıktan sonra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Nisan'daki halk oylamasının ardından halkın desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlattı.

Bugün ülkenin tarihi bir gün yaşadığını, ilk defa iki oy pusulasının bir zarfa konulduğunu aktaran Sorgun, "Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği genel seçimini birlikte yapıyoruz. İlk defa yine bu seçimde 18 yaşını doldurmuş gençlerimizin aday olduğunu görüyoruz. Yine bu seçimde çok önemli, çok insani değişiklikler yapıldı. Yatağa bağımlı hastalar için ilk defa seyyar sandık bu seçimde uygulanıyor." diye konuştu.

Yurt dışında oy kullanma oranının ciddi anlamda arttığına dikkati çeken Sorgun, şöyle devam etti:

"En son yaptığımız halk oylamasından çok daha fazla bir katılım söz konusu oldu. Bu millete, baskıların, tehditlerin, yıldırmaların asla sökmeyeceğini, bunların tam tersi Türkiye'ye, ülkemize, milletimize aidiyet doğurduğunu hep beraber görmüş olduk. Böylece bu milleti değişik tehditlerle, baskılarla yıldırmaya kalkışanlara karşı milletimiz hem yurt dışında hem yurt içinde en güzel cevabı verecek."

- "Bugün artık söz söyleme sırası milletimizde"

Sorgun, seçim çalışmaları boyunca ülkeye yapılan hizmetleri halka anlattıklarına değinerek, "Hiç kimseyi itham etmeden, karalamadan, iftiraya, çamura başvurmadan yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattık. Bugün artık söz söyleme sırası milletimizde. Milletimiz ne söz söylerse en güzel sözü söyler. Milletimizin verdiği karara herkesin boynu kıldan incedir." ifadesini kullandı.

Seçime birkaç gün kala bazı kesimlerce Anadolu Ajansına karşı yıpratma kampanyalarının yapıldığına işaret eden Sorgun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı adaylar veya siyasi partiler, bazı mihraklar, yerli ve milli olan ne varsa; bu ajans olabilir, otomobil olabilir, köprü olabilir, Kanal İstanbul olabilir, milli düşünce olabilir, yerli ve milli olan ne varsa bunlara hep karşı çıkıyorlar. Karalama kampanyası yapıyorlar. Anadolu Ajansı hem yurt içinde hem yurt dışında özellikle en riskli bölgelerde, en sıkıntılı zamanlarda, nasıl Türk Hava Yolları bizim bir medarı iftiharımızsa Anadolu Ajansı da böyle yerli ve milli bir ajansımız."

- "Dünyanın en güvenilir seçimleri Türkiye'de yapılıyor"

Sorgun, milli mücadele döneminde "milletin sesi" olmak üzere kurulan Anadolu Ajansının köklü bir tarihe sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli olanlara bazılarının saldırmasını, hücum etmesini yadırgamıyoruz ama şunu net bir şekilde biliyoruz ki; dünyanın en güvenli ve güvenilir seçimleri Türkiye'de yapılıyor. Seçimler Anayasamıza ve seçim kanununa göre hakim gözetim ve denetimi altında, hukukun gözetim ve denetimi altında yapılıyor. Şu anda sandıktan başlayıp Yüksek Seçim Kuruluna kadar bütün kademelerde, sandıkta, ilçe seçim kurulunda, il seçim kurulunda ve Yüksek Seçim Kurulunda siyasi partilerin üyeleri veya temsilcileri söz konusu. Üye ve temsilcinin olmadığı hiçbir sandık veya kurul, kademe yoktur. Yüksek Seçim Kurulu bütün sonuçları, kendisine gelen bütün bilgileri siyasi partilerle de paylaşmaktadır. Yapılan tezviratların, karalamaların hiçbir hukuki değeri yoktur; sadece lafügüzaftır. Eskilerin deyimiyle boş sözdür. Onun için bizim medarı iftiharımız olmaya devam edecektir Anadolu Ajansı."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun Anadolu Ajansı

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