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"Anadolu Ajansı sandık neticelerini etkileyecek pozisyonda değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 20:58 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "CHP milletin iradesine saygılı olmayı öğrenmek zorundadır. Sandık sonuçlarına rıza göstermeyi öğrenmek zorunda. En büyük hakem millet. Bu noktada kim ne derse desin, ne Anadolu Ajansı, ne başka basın..." - "Milletin iradesine saygı göstermeyenler, bahanelerini Anadolu Ajansı üzerinden yapmaya çalışıyorlar" - "Anadolu Ajansı sandık neticelerini etkileyecek pozisyonda değil. Netice itibarıyla milletin tercihi sandıkta belli oluyor, Anadolu Ajansında belli olmuyor" - "Anadolu Ajansının görevi sandık sonuçlarını halka duyurabilmek. Sandık sonuçları YSK'da. YSK'nın vermiş olduğu sonuçlar milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini etkileyecek"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Milletin iradesine saygı göstermeyenler, bahanelerini Anadolu Ajansı üzerinden yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimini kaybeden Muharrem İnce ile CHP'nin, özellikle buna kılıf uydurduklarını kaydetti.

Kılıf uydurmanın altyapısının 2-3 gün önce de yapıldığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Milletin iradesine saygı göstermeyenler, bahanelerini Anadolu Ajansı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Anadolu Ajansı sandık neticelerini etkileyecek pozisyonda değil. Netice itibarıyla milletin tercihi sandıkta belli oluyor, Anadolu Ajansında belli olmuyor." diye konuştu.

CHP'nin geçmişte de bu tür manipülasyonlara girdiğini kaydeden Tüfenkci, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD basınına Türkiye'de seçim güvenliğinin olmadığı yönünde röportaj verdiğini hatırlattı.

Bülent Tüfenkci, bunun özellikle yabancı basına yapılmasının bugünler için altyapı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"CHP milletin iradesine saygılı olmayı öğrenmek zorundadır. Sandık sonuçlarına rıza göstermeyi öğrenmek zorunda. En büyük hakem millet. Bu noktada kim ne derse desin, ne Anadolu Ajansı, ne başka basın... Anadolu Ajansının görevi sandık sonuçlarını halka duyurabilmek. Sandık sonuçları YSK'da. YSK'nın vermiş olduğu sonuçlar milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini etkileyecek. Bir bardak suda fırtınalar kopararak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın başarısını gölgelemeye kalkmaları gerçekten gülünç ve ayıp."

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Anadolu Ajansı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya

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