"Anadolu Ajansına haksızlık yapıldı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Sandıktan çıkan oylar bellidir. Bir haber ajansı kullanılan oylardan sonra mevcut durumu değiştirebilecek güce sahip değildir. Ben Anadolu Ajansına haksızlık yapıldığı kanaatindeyim" dedi.

Depboylu, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, açılan sandıklar dikkate alındığında Aydın'da 57 bin 454 oy aldıklarını fakat buna yurt dışı ve gümrüklerden gelen oyların dahil olmadığını söyledi.

Aydın'dan milletvekili çıkarıp çıkarmayacakları konusunun hala netleşmediğini dile getiren Depboylu, "Ancak şunu biliyoruz ki MHP'nin bu sistemdeki yeri ve önemiyle birlikte Aydın'daki varlığını da dikkate aldığımızda o 1 milletvekilliği MHP'nin hakkıdır. Zira ittifak içerisinde sadece 217 fark görülmektedir." ifadesini kullandı.

Bugün 10 avukatın tüm sandıkları incelemeye aldığını aktaran Depboylu, yasal haklarından dolayı itiraz edeceklerini söyledi.

Muhalefetin, seçim sonuçlarına ilişkin Anadolu Ajansını eleştirmesine de değinen Depboylu, şöyle konuştu: