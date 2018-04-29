"Anadolu Medyası Buluşuyor" etkinliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler." dedi.

Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki "Anadolu Medyası Buluşuyor" etkinliğinde, "Anadolu Basın/Medya temsilcileri soruyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cevaplıyor" oturumunda soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, "15 milletvekili geri dönecek mi? Dönmeyeceklerse İYİ Parti’den aday olacak mı? İYİ Parti'den aday olacaklarsa Meral Hanım ile bir konsensüs sağlandı mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şöyle cevap verdi:

"Elbette geri dönecekler. Biz sadece demokrasiye karşı kurulan bir kumpası bozmak için arkadaşlarımızı oraya görevlendirdik. Arkadaşlarımız belirli görevle gittiler oraya. Öyle söylendiği gibi belirli bir çıkar amacıyla oraya gitmiş, milletvekili olmak için orada özel çaba harcamış gibi tablo asla yok. Biz demokrasiye karşı kurulan bir kumpası, bir oyunu bozmak için o arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler."

Kılıçdaoğlu, "CHP’nin cumhurbaşkanı adayını bizimle paylaşır mısınız?" sorusuna ise "Daha önümüzde süre var. Önümüzde daha süre var. Bu konuda zaten gerek ben gerek arkadaşlarım gerekse örgütlerimiz çalışıyoruz. Güzel bir aday çıkaracağız. Bundan da en ufak bir endişemiz yok." yanıtını verdi.

(Sürecek)

