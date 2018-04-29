"Anadolu Medyası Buluşuyor" etkinliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu ilgilendiren kavramdır. Bir siyasal partinin liderinin 80 milyonu kapsaması çok zor. Cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır. Devletin sigortasıdır cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı tarafsız değilse sorunlara tarafsız nasıl yaklaşabilir." dedi. Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki "Anadolu Medyası Buluşuyor" etkinliğinde, "Anadolu Basın/Medya temsilcileri soruyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cevaplıyor" oturumunda soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, medyada sıfır baraj ittifakı olarak adlandırılan birden fazla siyasal partinin bir araya gelerek yüzde 10 seçim barajını ortadan kaldırabilecek bir ittifakı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Bir gazetecinin, adaylığıyla ilgili bir soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "Bu düzenleme parlamentonun gündemine geldiği andan itibaren ben siyasal partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanlığına aday olmaması gerektiğini düşündüğümü ifade etmiştim. Tarafsızlık özenle üzerinde durduğum nokta. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu ilgilendiren kavramdır. Bir siyasal partinin liderinin 80 milyonu kapsaması çok zor. Cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır. Devletin sigortasıdır cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı tarafsız değilse sorunlara tarafsız nasıl yaklaşabilir?"

Bir gazetecinin, dokunulmazlıkların kaldırılmasında CHP'nin tutumunun eleştirildiğini hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, CHP'nin öteden beri dokunulmazlıklara karşı bir parti olduğunu söyledi. CHP'nin kürsü dokunulmazlığı haricinde dokunulmazlık istemediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Düşüncesini ifade ederken dokunulmaz olsun. 'CHP evet dedi siz oyuna geldiniz'. Hayır efendim. Bizim programımız, düşüncemiz böyle. Bunun için Anaysa değişikliğine gerek yoktu. Bugün bile iktidar partisi dokunulmazlığı kaldırabilir. Neden böyle bir şey yaptılar? CHP üzerine oyun oynamak istediler, biz de bu oyuna gelmedik." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en temel sorununun eğitim olduğunu, yapılan bütün tartışmaların düzelmesi için eğitim sistemin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Dürüst, ahlaklı insanlar yetiştirmenin yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sorunların çözülmesi, eğitim düzeyini yükseltmekten, hayatı sorgulamaktan geçiyor. Eğrisi nedir, doğrusu nedir, özgürce tartışmaktan geçiyor. Eğitim sisteminin düzeltilmesi lazım. Avrupa'da bütün ülkelerde kişi başına düşen gelir artıyor ama Finlandiya'da artmıyor. İktidar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler oturup konuşuyor. Temel neden eğitim. Eğitim reformu yapıyorlar. Eğitim bu kadar önemli. Eğitim, eğitimcilerin işidir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, iş garantili eğitim projesi yaptıklarını, tüm organize sanayi bölgelerine yatılı meslek liseleri kurmayı planladıklarını dile getirdi. Okulların en az 5 yıl olacağını, çocukların ailelerine yük olmadan okullara geleceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "İsteyen gelip burada eğitimini ve stajını yapacak. Mezun olduğu zaman da işi hazır olacak. Üniversiteye gitmek isterse de bölümünde artısı olacak." dedi. - "Kadınların siyasete ilgi göstermesini istiyoruz" Kontenjan adayları süre kısalığı nedeniyle ön seçim yapamadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Gönlüm ön seçimden yanaydı. 600 kişiyi belirlemek Ankara'da çok zor. Belli illerde eğilim yoklaması yapacağız. Kontenjanı az kullanıyoruz. Tek arzum, kadınlar siyasete yeteri kadar ilgi göstermiyor, kadınların siyasete ilgi göstermesini istiyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir'de birinci sıralara kadınları koyuyoruz. Ön seçimde kadınları ilk sıraya koyacaklar. Kadınların önündeki tüm engelleri kaldırdık." CHP'nin dış politikadaki tavrının tüm komşuları ile iyi geçinmek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün komşularımızla hem kültürel hem ekonomik hem siyasal ilişkileri hızla geliştireceğiz. Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda önemli adımlar atacağız. Orada da bir yanlışımız var. Yanlış şu, AB bir fasıl açsın biz de onun gereğini yapalım. Biz birisi dayattıktan sonra mı yapalım? Biz oturalım, hiç onun fasıllaşmasını beklemeyelim. Bu ülkede demokrasi mi lazım? Oturalım hepimiz yapalım. Dönüp Avrupa'ya diyelim ki 'Ne faslı kardeşim, biz hepsini yaptık zaten.' Benim ülkemin insanı üçüncü sınıf demokrasiye mi layık?" dedi.

Sporda şiddete kesin bir dille karşı olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, sporda şiddeti doğuran tek bir unsur olmadığını, işin ekonomik, siyasal, psikolojik ve eğitim cephesinin bulunduğunu, bunların da şiddeti beslediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, sporun şiddetin karşısında olması gerektiğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek gönlünün iyi oynayan takımların kazanmasından yana olduğunu, bunun için de siyasetçilerin de sert söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, milletvekili seçiminde olduğu gibi hazineden bir katkı alınmadığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Milletvekili seçiminde hazineden bir para geliyor ve o paraya dayanarak siyasi partiler propaganda yapıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamen bağış kampanyasıyla oluyor. Vatandaş bağış yapacak ve cumhurbaşkanı halkın karşısına çıkacak, 'Ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olacağım' diyecek. Ama bunun en önemli kıstası cumhurbaşkanı olan kişiye özel olanaklar sağlanmış olması. Oradaki görevinden ayrılmayacak, devletin bütün imkanlarını kullanacak ve propagandasını yapacak. Normalde hepimizin bu pozisyonda olan bir kişiye bir tek oy bile vermememiz lazım. Hepimiz bu kişiye şunu söylemeliyiz, 'Eğer siz de diğer adaylar gibi yarışa giriyorsanız başımızın üstünde yeriniz var ama onlar gibi yarışa girmiyorsanız devletin bütün imkanlarını kullanıyorsanız bu adil bir seçim değil, haklı bir seçim değil, adaletli bir seçim değil.' Bunun önünü kesecek olan da vatandaşın vicdanı."