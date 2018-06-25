Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarına ilişkin, "Anadolu sessiz bir devrim yaptı ve yeni bir sisteme geçti." dedi.

Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, seçimlerin sıradan olmadığını belirtti.

İlk defa farklı bir sistemle seçime gittiklerini aktaran Tüfenkci, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçtiklerini hatırlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kazananın demokrasi ve Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Anadolu sessiz bir devrim yaptı ve yeni bir sisteme geçti. Yeni sistemde inşallah millete olan taahhüdümüzü, iradeyle, erdemle, cesaretle, bilgiyle, deneyimle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şaha kaldıracağız." diye konuştu.

Tüfenkci, seçimlerin dünya mazlumlarının da umudu olduğunun altını çizerek, bu umudu diri tutanlara teşekkür etti.

Bundan sonra kendilerine düşenin bir an evvel çalışmaya başlamak olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti: