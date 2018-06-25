Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarına ilişkin, "Anadolu sessiz bir devrim yaptı ve yeni bir sisteme geçti." dedi.
Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, seçimlerin sıradan olmadığını belirtti.
İlk defa farklı bir sistemle seçime gittiklerini aktaran Tüfenkci, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçtiklerini hatırlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kazananın demokrasi ve Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Anadolu sessiz bir devrim yaptı ve yeni bir sisteme geçti. Yeni sistemde inşallah millete olan taahhüdümüzü, iradeyle, erdemle, cesaretle, bilgiyle, deneyimle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şaha kaldıracağız." diye konuştu.
Tüfenkci, seçimlerin dünya mazlumlarının da umudu olduğunun altını çizerek, bu umudu diri tutanlara teşekkür etti.
Bundan sonra kendilerine düşenin bir an evvel çalışmaya başlamak olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Her seçimin kendi içerisinde muhasebesi yapılır. Her seçimde çıkarılacak bir çok dersler, seçmenin mesajı vardır. Bu seçimde biz AK Parti ve AK Parti Malatya teşkilatı olarak seçimin muhasebesini yapmak, bu seçimden ders çıkarmak, bundan sonraki seçimlerde neler yapılabilir programla noktasında elimizden geleni yapacağız. AK Parti teşkilatlarının her zaman bir özelliği vardır. Bir seçim biter bir seçim başlar. Biz bu seçimi geride bırakarak önümüzdeki seçimlere bakacağız."
- "Vesayet odaklarına son"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 24 Haziran seçimlerinin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
Türkiye üzerinde oynanan birçok oyunun millet tarafından görüldüğüne değinen Çalık, oynanmak istenen oyunların millet tarafından bozulduğunu belirtti.
Çalık, vatandaşların bu seçimde de "Durmak yok yola devam" dediğine dikkati çekerek, "Yaklaşık bir asırdır devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet sistemini parlamenterden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişini bir kez daha onayladınız. 16 Nisan'da değişen hükümet sistemimiz şimdi nasip oldu ve inşallah vesayet odaklarına son verecek bir hükümet sistemiyle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Toplantıya AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile partililer katıldı.
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