SİVAS (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Biz verdiğimiz sözde her zaman durduk. Hiçbir zaman yanlışların arkasına saklanıp bahaneler üretmedik. Bugün de söz veriyoruz. Bu görev bendenizin omuzlarına yüklenirse bütün Anadolu'yu yeniden ayağa kaldırmaya hazırız." dedi.

Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri kapsamında ilk mitingini Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdi.

Sivas'ın önemine değinen Karamollaoğlu, bu nedenle seçim çalışmalarına ilk olarak Sivas'tan başladığını söyledi.

Bugünün kendisi için önemli bir gün olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Bugün bizim için, hepimiz için önemli bir gün. Elbette Sivas'ta bulunmak, bu yarışa Sivas'tan başlamak üzerime düşen bir vecibeydi. Sizlere geçmişte hem milletvekili olarak hem de belediye başkanı olarak hizmet etme gayretinde bulundum. Ülkemizin içinde olduğu problemleri Sivas'tan paylaşmayı bir vazife biliyorum. Sivas, Yiğidoların, mert insanların diyarıdır. Sivas dediğimiz zaman Milli Mücadele yıllarını unutmamız mümkün değil." diye konuştu.