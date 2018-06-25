ANALİZ - Demirtaş'ın oyları düştü

ANKARA (AA) - 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yüzde 9,76 oy alan Selahattin Demirtaş'ın oy oranı, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 8'e geriledi. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, HDP yüzde 11 oy aldı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aldığı yüzde 9,76 oy oranının gerisinde kaldı. Demirtaş, partisinin oy oranının da gerisine düşerek 3 milyon 887 bin 399 oy ile yüzde 8 oranında kaldı. HDP'nin 1 Kasım seçimlerinde birinci parti olarak çıktığı ve milletvekilliğinde "tulum" çıkardığı Hakkari, Şırnak'tan AK Parti de birer milletvekili çıkardı. - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oy kaybı batıda oy artışı HDP'nin, 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy oranları Diyarbakır'da yüzde 72'den yüzde 65,4'e, Van'da yüzde 65'ten yüzde 59,16'ya, Batman'da yüzde 68'den yüzde 62,52'ye, Siirt'te yüzde 58'den yüzde 51,42'ye, Mardin'de yüzde 68'den yüzde 59,46'ya, Tunceli'de yüzde 55'ten yüzde 50,88'e, Kars'ta yüzde 34'ten yüzde 29,95'e, Hakkari'de yüzde 83'ten yüzde 69,74'e, Şırnak'ta yüzde 85'ten yüzde 70,45'e, Ağrı'da yüzde 68'den yüzde 62,29'a, Iğdır'da yüzde 52'den yüzde 43,46'ya, Muş'ta yüzde 61,80'den yüzde 48,78'e, Bingöl'de yüzde 29,45'ten yüzde 26'ya düştü.

İstanbul'da 1 Kasım seçimlerinde yüzde 10 olan HDP'nin oyu yüzde 12,5'e, İzmir'de yüzde 8,64'ten yüzde 11,3'e, Ankara'da yüzde 4'ten yüzde 6'ya, Bursa'da yüzde 4'ten yüzde 5,4'e, Eskişehir'de yüzde 2'den yüzde 4'e yükseldi. - Milletvekili sayısı düşen iller HDP'nin batı illerinde milletvekili sayısı artarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise bazı illerde milletvekili sayısı azaldı veya milletvekili çıkaramadı. Adıyaman'da 1 milletvekili bulunan HDP, bu seçimde milletvekili çıkaramazken, Bitlis'te 2 olan milletvekili sayısı 1'e, Hakkari'de 3'ten 2'ye, Şırnak 4'ten 3'e, Van ise 6'dan 5'e düştü. HDP, 1 Kasım seçimine göre 59 olan milletvekili sayısını 66'ya, İstanbul'da 7 olan milletvekili sayısını ise 12'ye yükseltti. - Doğu'da dengeler değişti MHP ile ittifakın AK Parti'de Kürt oylarının kaybına neden olacağı iddialarının aksine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Cumhur İttifakı'na gelen oylar arttı. AK Parti, "HDP'nin kalesi" olarak anılan Hakkari ve Şırnak'tan birer milletvekili çıkardı. - Seçmen, sözde "öz yönetim" ilanlarına sandıkta yanıt verdi