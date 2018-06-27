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ANALİZ - HDP, CHP seçmeninin oylarıyla barajı aştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

Çoğu anket şirketi tarafından 24 Haziran seçimlerinde baraj altında kalacağı belirtilen HDP'nin aldığı yüzde 11,7'lik oy oranın büyük bölümü CHP seçmeninden geldi - Kendi seçmeninin yoğun olduğu illerde HDP'nin oy oranlarında çok büyük değişiklik olmasa da parti, özellikle büyük kentlerde başta CHP olmak üzere muhalefetten ciddi oranda oy aldı - Kesin olmayan sonuçlara göre, İstanbul'dan yüzde 12,7 oy alan HDP 12 milletvekili çıkardı. Buna karşılık HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, İstanbul'dan yüzde 7,2 oy aldı - CHP'nin kalesi olarak adlandırılan İzmir'de de HDP oyları kayda değer biçimde artış gösterdi. İzmir'de 1 Kasım'da yüzde 8 oy alan HDP, bu seçimlerde yüzde 11,5 ile 2 milletvekili çıkardı. Demirtaş, İzmir'de yüzde 6'da kalırken Muharrem İnce ise yüzde 54 oy aldı

BARIŞ GÜNDOĞAN - Anket şirketleri tarafından 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde baraj altında kalacağı belirtilen HDP'nin aldığı yüzde 11,7'lik oy oranının büyük bölümü CHP seçmeninden geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, henüz kesin sonuçları açıklanmayan 24 Haziran seçimlerine göre HDP, 11,7'lik oy oranı ile 67 milletvekili çıkardı.

Seçimin ardından HDP'nin baraj altında kalacağı kaygısıyla büyük kısmı CHP’den geldiği görülen oylar çok konuşuldu.

CHP'nin 24 Haziran milletvekili seçiminde aldığı oy yüzde 22,64 olurken, parti 1 Kasım 2015 seçimlerinde 11 milyon 900 bin 875 seçmenin oyunu alarak yüzde 25,56 oya ulaşmıştı. CHP'nin bu seçimlerdeki oy kaybı yaklaşık 3 puan gerçekleşti.

HDP, kendi seçmeninin yoğun olduğu illerde oy verenler arasında çok büyük değişiklik olmasa da özellikle büyük kentlerde başta CHP olmak üzere muhalefetten ciddi oranda oy aldı.

Bazı analistler tarafından, verilen bu oylar "emanet oy" olarak adlandırılsa da HDP, CHP seçmeninin oylarıyla barajı aştı.

- İstanbul'dan 12 vekil çıkardı

İstanbul’dan yaklaşık yüzde 12,7 oy alan HDP, 12 milletvekili çıkardı. Buna karşılık HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, İstanbul'dan yüzde 7,23 oy aldı.

CHP'nin kalesi olarak adlandırılan İzmir'de de HDP oyları kayda değer biçimde artış gösterdi. 7 Haziran seçimlerinde İzmir'de yüzde 10, 1 Kasım'da yüzde 8 oy alan HDP, bu seçimlerde yüzde 11,5 ile 2 milletvekili çıkardı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın bu ilde aldığı oy ise yüzde 6'da kalırken Muharrem İnce ise yüzde 54 oy aldı.

HDP, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 4 oy aldığı başkentte, oy oranını 2 puan artırarak yüzde 6'ya çıkardı. Selahattin Demirtaş Ankara'da yüzde 2,6 oy alırken, İnce'nin bu kentteki oyu ise yüzde 36,23 oldu.

- Hatay'da HDP yüzde 5 arttı, CHP düştü

Yine uzun yıllardır CHP için önemli oy potansiyeli bulunan Hatay'da 1 Kasım seçimlerinde yüzde 6 oy alan HDP bu kez oylarını yüzde 11'e çıkardı. Demirtaş burada yüzde 2,31 oy alırken, İnce'nin oyu ise yüzde 42 oldu.

1 Kasım'da bu kentte yüzde 36 oy oranına ulaşan CHP'nin bu seçimde Hatay'dan aldığı oy yüzde 30,58'de kaldı.

HDP yine CHP'nin güçlü olduğu Adana, Manisa ve Aydın'da oylarını yüzde 2, Mersin ve Ardahan'da yüzde 1 artırdı.

Bu oranlara göre, CHP seçmeni ve muhalefetin önemli bir kısmı, HDP'nin baraj altında kalıp AK Parti'nin Meclis’te çoğunluğu sağlamaması için HDP’ye oy verdi ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Muharrem İnce'yi tercih etti.

Selahattin Demirtaş'ın seçimlerde aldığı yüzde 8,4 oy göz önüne alındığında, yüzde 3,3'lük ciddi bir oran Demirtaş'ı seçmediği halde HDP'ye barajı geçsin diye oy verdi.

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