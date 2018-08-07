ANALİZ- İstifalar yeni kopuşların habercisi

İYİ Parti'de 24 Haziran seçimlerini başarısızlık olarak nitelendiren ve mevcut yönetimin uygulamalarından rahatsız olan isimlerin istifası, partide yeni ayrılıkların işareti olarak yorumlanıyor. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ve partinin 24 Haziran seçimlerinde hedeflenen oy oranlarına ulaşamaması üzerine, parti içindeki muhalefet sesini yükseltmeye başladı. Partinin Afyonkarahisar çalıştayında bu çerçevede yapılan eleştirilerin ardından Akşener'in, gerek MHP Genel Başkan adaylığı gerekse İYİ Parti'nin kuruluşu sürecini kastederek insanlara borcunu ödemesine rağmen bir türlü bu borcu bitiremediğini ve artık bu hesabı kapatmak istediğini söylediği kulislere yansıdı. Bu çalıştayın ardından Akşener, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üzerine alarak olağanüstü kurultay kararı verdi ve "genel başkanlığa aday olmayacağını" açıkladı. Partililer tarafından kararından dönmesi için uzun süre ikna edilmeye çalışılan Akşener'in, yeniden Genel Başkan aday olması ve seçilmesi durumunda parti yönetiminde bu çerçevede köklü revizyona gitmesi bekleniyor.

Akşener'in de yerel seçimler öncesi seçmenin karşısına yeni bir vitrinle çıkacağı konuşuluyor. - Eleştirenler istifa etti Bu arada çalıştayda bazı kurucu üyelere, il ve ilçe başkanlarına yapıldığı iddia edilen saldırılar parti içinde tepkilere neden oldu. Akşener'in genel başkan olarak kalması yönünde yürütülen ikna çalışmaları da İyi Parti'nin "başarısız" olduğunu düşünenlerin eleştirilerine yol açtı. Yaşanan bu sürecin ardından Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulundan (GİK) arka arkaya istifalar gelmeye başladı. Partinin kurucularından, 15 Temmuz gazisi emekli Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, ilk istifa eden isimlerden oldu. Eryılmaz, istifa gerekçesini, "Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlaklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördüm." sözleriyle özetledi. İstifa edenler kervanına kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da katıldı. İstifa eden üç isim de Akşener'i eleştirerek, "Seçim kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İYİ Parti'de de sürmesi, partiyi yeniden umut haline getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır." açıklamasında bulundu.