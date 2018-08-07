HABER

ANALİZ- İstifalar yeni kopuşların habercisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

Peş peşe ayrılıkların yaşandığı İYİ Parti'de 24 Haziran seçimlerini başarısızlık olarak nitelendiren ve mevcut yönetimden memnun olmayanların istifalarının sürmesi bekleniyor - İYİ Parti kurucularından 15 Temmuz gazisi Fatih Eryılmaz, Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un olağanüstü kurultay öncesi istifaları, partiden yeni kopuşların habercisi olarak yorumlanıyor - İstifa eden Özcan Yeniçeri: - "Bu kafa yapısı devam ederse muhtemelen benzer istifalar olabilir. Bir kişinin arkasında 'Sen olmazsan biz ölürüz, yok oluruz' diyen bir hareketin devam ihtimali çok sıkıntılı olur"

İYİ Parti'de 24 Haziran seçimlerini başarısızlık olarak nitelendiren ve mevcut yönetimin uygulamalarından rahatsız olan isimlerin istifası, partide yeni ayrılıkların işareti olarak yorumlanıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ve partinin 24 Haziran seçimlerinde hedeflenen oy oranlarına ulaşamaması üzerine, parti içindeki muhalefet sesini yükseltmeye başladı.

Partinin Afyonkarahisar çalıştayında bu çerçevede yapılan eleştirilerin ardından Akşener'in, gerek MHP Genel Başkan adaylığı gerekse İYİ Parti'nin kuruluşu sürecini kastederek insanlara borcunu ödemesine rağmen bir türlü bu borcu bitiremediğini ve artık bu hesabı kapatmak istediğini söylediği kulislere yansıdı.

Bu çalıştayın ardından Akşener, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üzerine alarak olağanüstü kurultay kararı verdi ve "genel başkanlığa aday olmayacağını" açıkladı.

Partililer tarafından kararından dönmesi için uzun süre ikna edilmeye çalışılan Akşener'in, yeniden Genel Başkan aday olması ve seçilmesi durumunda parti yönetiminde bu çerçevede köklü revizyona gitmesi bekleniyor.

Akşener'in de yerel seçimler öncesi seçmenin karşısına yeni bir vitrinle çıkacağı konuşuluyor.

- Eleştirenler istifa etti

Bu arada çalıştayda bazı kurucu üyelere, il ve ilçe başkanlarına yapıldığı iddia edilen saldırılar parti içinde tepkilere neden oldu. Akşener'in genel başkan olarak kalması yönünde yürütülen ikna çalışmaları da İyi Parti'nin "başarısız" olduğunu düşünenlerin eleştirilerine yol açtı.

Yaşanan bu sürecin ardından Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulundan (GİK) arka arkaya istifalar gelmeye başladı.

Partinin kurucularından, 15 Temmuz gazisi emekli Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, ilk istifa eden isimlerden oldu. Eryılmaz, istifa gerekçesini, "Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlaklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördüm." sözleriyle özetledi.

İstifa edenler kervanına kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da katıldı.

İstifa eden üç isim de Akşener'i eleştirerek, "Seçim kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İYİ Parti'de de sürmesi, partiyi yeniden umut haline getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır." açıklamasında bulundu.

- Yeni kopuşlar bekleniyor

Partide daha önce Hayrettin Barut ile Ali Aydın da istifa eden kurucular arasında yer aldı.

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz da partiden istifa eden önemli isimlerden biri olarak dikkati çekti.

Bu arada, seçim sonrası partinin il ve ilçe teşkilatlarından da yoğun istifalar gerçekleşti.

Peş peşe yaşanan ayrılıklar, İYİ Parti'nin gidişatından memnun olmayanların istifalarının devam edeceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Değişim talebini dillendirenlerin partiden kopuşlarının, kongreden çıkacak sonuç doğrultusunda sürebileceği ifade ediliyor.

- "Partilerin tamamı amaçlarından sapmış durumda"

Partiden istifa eden Özcan Yeniçeri, AA muhabirine, "Bu kafa yapısı devam ederse muhtemelen benzer şeyler olabilir. Bir kişinin arkasında 'Sen olmazsan biz ölürüz, yok oluruz' diyen bir hareketin devam ihtimali çok sıkıntılı olur. Umarım herkes bu istifalardan ders alarak derlenir toparlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda başka bir siyasi partiye katılmasının söz konusu olmadığını dile getiren Yeniçeri, "Partilerin tamamı amaçlarından sapmış durumda. Kitap okuyacağız, kitap yazacağız, televizyon, gazete ve çeşitli iletişim yollarıyla görüşlerimizi halkla paylaşacağız." dedi.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyorSon dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyorİYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istifa İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

İlginizi Çekebilir

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama

CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama

Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor

Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor

İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor

İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor

CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.