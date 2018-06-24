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ANALİZ - Kılıçdaroğlu'nun en başarısız seçimi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 23:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra 4'üncü seçimine giren Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimde en düşük oy oranını aldı - CHP'nin 22 Mayıs 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu, bugünkü seçimle birlikte 4 seçim gördü. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP, 2011'de yüzde 25,98, 7 Haziran 2015'te yüzde 24,95 ve 1 Kasım 2015'te yüzde 25,32 oy aldı. Son seçimdeki oy oranı ise yüzde 22,69'da kaldı

MELTEM ÖZTÜRK- CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra 4'üncü seçimine giren Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimde en düşük oy oranını aldı.

CHP'nin 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu, bugünkü seçimle birlikte 4 seçim gördü.

Kılıçdaroğlu başkanlığında 12 Haziran 2011 seçimlerine giren CHP, bu seçimlerde yüzde 25,98 oy aldı ve 24. Dönem parlamentosunda 135 milletvekiliyle temsil edildi.

CHP, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde yüzde 24,95 oy aldı ve TBMM'deki milletvekili sayısı 132 oldu.

1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminde yüzde 25,32 oy alan CHP, 134 milletvekili çıkardı.

CHP'nin, şu saat itibariyle açılan sandık sonuçlarına göre bu seçimdeki oy oranı ise yüzde 22,69'da kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu seçim

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