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ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

ANAVATAN Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Önümüzdeki dönem Anavatan Partisi olarak Türk siyasetine damga vuracağız" dedi.

ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- ANAVATAN Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Önümüzdeki dönem Anavatan Partisi olarak Türk siyasetine damga vuracağız" dedi.
ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Kırıkkale'de basın toplantısı düzenledi. Önümüzdeki dönemlerde ANAP'ın Türk siyasetine damga vuracağını söyleyen Çelebi, "Biz tüm eksiklikleri ortadan gideriyoruz. Önümüzdeki dönem Türk siyasetinin en önemli partilerinden birisi Anavatan Partisi olacak. İnşallah ülkeme devletime büyük hizmetler yaparız. Büyük hizmetlere vesile oluruz. Ülkeye hizmet etmek için direksiyonun sadece başında olmak yetmez. O direksiyonun komuta merkezinde olumlu olarak katkılarımız oluyorsa bu da bizim için çok önemlidir. İnşallah Rabbim bana kurucu Genel Başkanım rahmetli Özal gibi ülkeme ekseriyet çoğunlukla hizmet etmeyi nasip eylesin" dedi.
'İYİ PARTİNİN SİYASET SAHNESİNDEN ÇEKİLMESİNDEN YANAYIM'
Konuşmasında, "İYİ Parti'nin siyaset sahnesinden çekilmesinden yanayım" diyen Çelebi, "Sanki bir mağdur edilmiş gibi bir poza bürünerek siyaset sahnesinden silinmesini istemiyorum. Ben iyi partinin çok fazlada devam edeceği kanaatinde değilim. CHP'de çok fazla değişim beklemiyorum" diye konuştu.

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