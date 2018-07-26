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ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 15:44 | Son Güncelleme

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, gelecek dönem partisinin Türk siyasetine damga vuracağını ileri sürdü. Çelebi, İYİ Parti'nin siyaset sahnesinden çekilmesinden yana olduğunu söyledi.

ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Kırıkkale'de basın toplantısı düzenledi. Gelecek dönem ANAP'ın Türk siyasetine damga vuracağını söyleyen Çelebi, "Biz tüm eksiklikleri ortadan gideriyoruz. Önümüzdeki dönem Türk siyasetinin en önemli partilerinden birisi Anavatan Partisi olacak" dedi.

"İnşallah ülkeme devletime büyük hizmetler yaparız. Büyük hizmetlere vesile oluruz. Ülkeye hizmet etmek için direksiyonun sadece başında olmak yetmez" diyen Çelebi, sözlerine "O direksiyonun komuta merkezinde olumlu olarak katkılarımız oluyorsa bu da bizim için çok önemlidir. İnşallah Rabbim bana kurucu Genel Başkanım rahmetli Özal gibi ülkeme ekseriyet çoğunlukla hizmet etmeyi nasip eylesin" diye devam etti.

'İYİ PARTİ ÇOK FAZLA DEVAM ETMEZ'

Konuşmasında, "İYİ Parti'nin siyaset sahnesinden çekilmesinden yanayım" diyen Çelebi, "Sanki bir mağdur edilmiş gibi bir poza bürünerek siyaset sahnesinden silinmesini istemiyorum. Ben İYİ Parti'nin çok fazla devam edeceği kanaatinde değilim. CHP'de çok fazla değişim beklemiyorum" diye konuştu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
anap İYİ parti İbrahim Çelebi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu bahçıvan gibi saray soytariligi yapan yalak degilmiydi ya demekki neymiş Bopcu PAPA dostu Megriciler IYI partiyi dağıtıp ülkede altenatif yapı olmasın istiyor ne CHP ne de mhp iktidara alternatif olmadığını biliyor çakallar ki AKP sürekli ikdidar olsun KANDIRILDIM deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapmaya devam etsin rahip baronsa çocukları bir gun mutlaka IYIler kazanacak bunu unutmayin
bu ipciler herkese madara oldu
rüyanda görürsün sen
buda doğu perinçek gibi hayal peşinde 100 bin imzayı bile CHP nin iyi partinin sayesinde topladı seçimlerde 90 bin oy zar zor aldi oda öyle diyordu biz iktidar olucaz
sana mı soracaklardı. Kimsenin güdümünde olmayan bir partidir İyi parti. Güclüye baston olanlardan kurtulup yeniden kuruldu.
sen kimsin ismail çelebi ilk defa adını duydum muhtarlar bile senden daha çok haber olurken sen nasıl türk siyasetine damga vuracaksın
Anap'ın öldüğünü bilmiyor bu herif herhalde,demek ki kendini öyle oyalıyor Türkiye'deki oy oranı %1 dahi değil bu adam hayal dünyasında yaşıyor.
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