ANAP'tan flaş Abdullah Gül açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 696 sayılı, sivillere yargı muafiyeti getiren KHK’yı eleştirmesiyle başlayan tartışmanın yankıları sürüyor.
Baştan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirdiği sonrasında ise AKP’li milletvekili ve trollerinin sürdürdüğü Gül’ü hedef alan açıklamalar da gündeme oturmuştu.
Odatv'nin haberine göre; bu tartışmaya yönelik bir açıklama da Anavatan Partisi’nden (ANAP) geldi. ANAP açıklamasında Gül’ün adının ANAP ile anıldığını belirterek, partinin Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasını doğruladı. Ancak parti açıklamasında, “Her kesimden her kişi ve kurumla görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu herhangi bir kişi ve kuruma yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmez” ifadeleri kullanıldı.
İşte o açıklamanın tamamı:
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