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ANAP'tan flaş Abdullah Gül açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ | 03.01.2018 07:32 | Son Güncelleme 7 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 696 sayılı, sivillere yargı muafiyeti getiren KHK’yı eleştirmesiyle başlayan tartışmanın yankıları sürerken bir açıklama da ANAP'tan geldi. ANAP, Abdullah Gül ile görüştüklerini doğruladı

ANAP'tan flaş Abdullah Gül açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 696 sayılı, sivillere yargı muafiyeti getiren KHK’yı eleştirmesiyle başlayan tartışmanın yankıları sürüyor.

Baştan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirdiği sonrasında ise AKP’li milletvekili ve trollerinin sürdürdüğü Gül’ü hedef alan açıklamalar da gündeme oturmuştu.

Odatv'nin haberine göre; bu tartışmaya yönelik bir açıklama da Anavatan Partisi’nden (ANAP) geldi. ANAP açıklamasında Gül’ün adının ANAP ile anıldığını belirterek, partinin Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasını doğruladı. Ancak parti açıklamasında, “Her kesimden her kişi ve kurumla görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu herhangi bir kişi ve kuruma yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmez” ifadeleri kullanıldı.

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İşte o açıklamanın tamamı:

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Abdullah Gül anap

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Meral Akşener in oylarını bölmek için yapılmış hamle
Sana oy veren bile yok, tarihin derinliklerine gömülmüş gitmişsin, seni Abdullah Gül bile ayağa kaldıramaz, ne havalardasın ANAP
natoda sergilenen alçakça oyun akabinde sn gül neden tek kelime konusamamıştır? sn gülün ifade Ögürlüğü sadece yurt içi olaylar da mı geçerlidir?
yanlı olduğun nekadar belli , bugüne kadar ülkedeki hiç bir önemli gelişmeyle karışmayan gül yine sizin dilden konuşmayabaşlayınca yağcılığa başladınız. haberin içerisinde "Baştan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirdiği sonrasında ise AKP’li milletvekili ve trollerinin sürdürdüğü Gül’ü hedef alan açıklamalar da gündeme oturmuştu." tarafınızı açık ederek tescilli hain olduğunuzu ilan ediyorsunuz inşallah bir gün sizede mühür vurulur
Her parti Sayın Abdullah GÜL'ü kullanarak pirim yapacağını zannediyor. Geçin bunları..!
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