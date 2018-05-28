Anastasiadis: Türkiye'nin nüfuzu müzakere olanaklarını sınırlandırdı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, "Zaman geçtikçe Türkiye'nin nüfuzu, Kıbrıslı Türklerin haklarını Kıbrıslı Rumların haklarına halel getirmeden güvenceye alacak plana dair müzakere olanaklarını sınırlandırdı" dedi.

Rum medyasına konuşan GKRY Lideri Anastasiadis, müzakerelerde Türk tarafının, nüfusu daha küçük olan toplumun imtiyazlı toplum haline geleceği ve nüfusu fazla toplumu kontrol edeceği bir rejime doğru sürükleme eğilimi geliştirdiğini öne sürdü. Anastasiadis, "Zaman geçtikçe Türkiye'nin nüfuzu, Kıbrıslı Türklerin haklarını Kıbrıslı Rumların haklarına halel getirmeden güvenceye alacak plana dair müzakere olanaklarını sınırlandırdı. Bekleyip, Türk seçimlerinden sonra Türkiye’nin tavrının ne olacağını görelim" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın seçimleri kazandığı dönemde aralarında çok yaratıcı bir temas ve iyi diyalog olduğunu kaydeden Anastasiadis, Akıncı'nın daha sonra tezlerinde değişiklikler olduğunu savundu. Anastasiadis, "Sayın Akıncı’ya yeniden sormak isterim. İster adına garantiler ister müdahale hakları ister Türk askerinin sürekli varlığı ister olumlu oy ister Kıbrıslı Türklerin eşit sayıda temsiliyeti densin; Kıbrıs Rum tarafından talep ettikleri BM üyesi olan 195 ülkeden herhangi birinin anayasasında var mıdır? Beni eleştiren ve suçu bana yüklemeye çalışan Sayın Akıncı, müzakereye hazır ise Guterres Çerçevesi’nin bütün meselelerinde, özellikle de Türk tarafının niyetli olmadığı ve Crans Montana’da görüşmediği konularda görüşlerini ortaya koymalı" dedi.



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