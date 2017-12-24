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Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi: BM Genel Kurulu'nun yaptırım gücü yok

POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 16:09 | Son Güncelleme 10 saat önce

Mehmet CANDAN /İZMİR, (DHA) - ANAVATAN Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Kudüs ile ilgili alınan kararın yaptırımı olmadığını belirterek, "BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım gücü var, BM Genel Kurulu'nun ise yok. Konseyden çıkan kararları tanımayan Ortadoğu'nun şımarık çocuğu İsrail ve ABD, genel kuruldan çıkan kararla mı geri adım atacak?" dedi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çelebi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Çelebi, "BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım gücü var, BM Genel Kurulu'nun ise yok. Konseyden çıkan kararları tanımayan Ortadoğu'nun şımarık çocuğu İsrail ve ABD, genel kuruldan çıkan kararla mı geri adım atacak? Sanki bunu büyük bir başarıymış gibi sunarak, tribündeki vatandaşları kandırmanın anlamı yok" diye konuştu. Hükümetin dış politikasına yönelik eleştirilerde de bulunan Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, şunları söyledi:

"Türkiye, iyi yönetilmiyor. Biz Anavatan Partisi olarak ülkeyi düştüğü amansız hastalıktan kurtarmak için çabamızı mücadelemizi sürdürüyoruz. Suriye sorunu başlamadan önce de uyardık. Dinlemediler. Kuzey Afrika'da, Ortadoğu'da ve son olarak Kudüs'te gördük. Sanki Erdoğan, oralarda aday olsa seçilecekmiş gibi bir konuma getirdiler. Şu anda Libya, Mısır, Tunus perişan. Suriye ve Irak felç. Demek ki bu coğrafyada Müslüman Türk kimliği istemiyorlar. Hep kendi kendilerine bir oyun çıkarıyorlar ya 'Bize tuzak kuruyorlar' diye; fakat bu tuzak, Türk milletine kuruldu. Siz, BOP'un eş başkanlığını kabul ederek, buna seyirci kaldınız; ama bu millete oynanan oyunlar, size döndü. Recep Tayyip Erdoğan, AKP genel başkanı olduktan sonra Türkiye, başsız kaldı. Türkiye, bu kadar sorunlar sarmalığındayken Cumhurbaşkanı'mız bir bakıyoruz, partisinin il kongresinde Iğdır'da, Hakkari'de. Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz. Devlet meselesi tartışılmıyor. Vatandaşların sorunları halledilmiyor. Genel başkanlığı yapıyor; ama cumhurbaşkanlığını yapamıyor."

'REZA ZARRAB İÇİN NEDEN NOTA VERİLDİ?'

ABD'deki Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade veren Reza Zarrab ile ilgili konuşan Çelebi, "Şu anda yapılan ahlaksızlıklar, örtülmeye çalışılıyor. Reza Zarrab diye bir soytarı var Amerika'da. Yaklaşık 15 gündür de ülkenin gündemini meşgul ediyor. Bu soytarıdır, ajandır, Amerikan iş birlikçisidir. Hükümet öyle diyor ya. Biz hepsine katılıyoruz; fakat ABD askerleri, Türk subaylarının başına çuval geçirdiğinde neden nota veremediniz? Soytarı için neden iki kez nota verdiniz? Bu kişi, neden sizin için bu kadar kıymetli? Bakanlarınız neden bu kişiye bu kadar değer verdi? Bizim partimizde kimse bunu yapamaz, yaparsa kapının önüne koyarız" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından yaşanan gelişmelere de değinen Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, "Selahaddin Eyyubi'ye kurban olsunlar. Sanki 'Kudüs'ün anahtarını aldık, her şey bitti' gibi davranıyorlar. BM Genel Kurulu'ndan bir karar çıktı. Ülkem adına insanlık adına seviniyorum; ama BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım gücü var, BM Genel Kurulu'nun yok. Konseyden çıkan kararları tanımayan Ortadoğu'nun şımarık çocuğu İsrail ve ABD, genel kuruldan çıkan kararla mı geri adım atacak? Sanki bunu büyük bir başarıymış gibi sunmanın, tribündeki vatandaşları kandırmanın anlamı yok" diye konuştu.

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