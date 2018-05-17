Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek

Anavatan Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin bölgesinde yaşanan gelişmelere ve bunun ülkeye olan etkilerine vurgu yapıldı.

Anavatan Partisi'nin, içinde bulunulan durumu, siyasi, ekonomik ve diplomatik açıdan değerlendirdiği belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Anavatan Partisi, yaklaşmakta olan 24 Haziran seçimleri öncesinde, her türlü bireysel ve kurumsal menfaatlerden ari olarak Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almıştır. Bu kararı almadan önce farklı siyasi kuruluş ve yapılarla yoğun bir görüşme ve istişare trafiği yürüten partimiz, ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ve yaşadığı sorunlar çerçevesinde, bu kurum ve kuruluşların çözüme yönelik politikalar üretmek yerine, kendi kurumsal çıkarlarını ön planda tutan ve seçimi sadece sayısal bir zemine oturtan yaklaşımlarını üzülerek müşahede etmiştir. Bugün Türkiye'yi kendilerinin kurtaracağı iddiasıyla büyük büyük sözler sarf edenlerin, maalesef hiçbir somut politikası ve projesi yoktur."